Luzern Stadtparlament fordert: Luzern Tourismus soll Marketingaktivitäten in Übersee einstellen Kein städtisches Geld mehr fürs Marketing in Asien und Amerika: Die Luzern Tourismus AG kommt im Stadtparlament gleich mehrfach unter Beschuss.

Asiatische Touristen in Luzern (im Februar 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie). Bild: Boris Bürgisser

Das Luzerner Stadtparlament hat am Donnerstag die «Vision Tourismus 2030» beraten. Dabei handelt es sich um einen Masterplan für die Zukunft des Tourismus in der Stadt Luzern. Die Stossrichtung ist klar: Ein so starkes Wachstum des Massentourismus, wie es Luzern bis 2019 erlebt hat, ist künftig nicht mehr erwünscht. Auch die Zahl der Cars soll nicht weiter zunehmen. Hingegen soll die Aufenthaltsdauer der Gäste verlängert und der Tourismus aus dem Inland und aus Europa gefördert werden.

Linke haben Schuldigen gefunden

Bei diesen Zielen sind sich Stadtrat und Parlament weitgehend einig. Doch für SP und Grüne ist auch klar, wer für den zunehmenden Dichtestress am Schwanenplatz verantwortlich war: die Luzern Tourismus AG (LTAG), welche insbesondere in Asien intensiv für die Destination Luzern geworben hatte. Das internationale Marketing gehört zwar zu den Kernaufgaben von Luzern Tourismus. Doch wenn man die Ziele aus der «Vision 2030» erreichen wolle, müsse man die Marketingaktivitäten entsprechend anpassen, fand die linke Ratshälfte. Auf Antrag der SP wurde eine Forderung aufgenommen, dass die Luzern Tourismus AG nicht mehr in Übersee werben soll. Simon Roth (SP) sagte dazu:

«Die Stadt soll nicht noch aktiv fördern, dass die Leute hierherfliegen.»

Vorerst hat dieses faktische Werbeverbot keine grössere Auswirkungen. Denn die Stadt Luzern hält nur einen kleinen Teil der Aktien an der Luzern Tourismus AG, und sie ist auch bei weitem nicht die einzige, die mit der LTAG eine Leistungsvereinbarung unterhält. Denn die LTAG ist für die Vermarktung der ganzen Region Zentralschweiz zuständig.

Eine Million allein fürs Marketing in Asien

Gemäss Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) läuft es wohl daraus hinaus, dass die LTAG künftig nachweisen muss, dass sie mit der halben Million, welche sie jährlich von der Stadt erhält, kein Marketing in Übersee betreibt. Zur Einordnung: Luzern Tourismus erzielte 2019 einen Umsatz von über 17 Millionen Franken. Allein fürs Marketing in Asien wurde fast eine Million ausgegeben.

SP will Verwendung der Kurtaxen überdenken

Doch die SP hat noch eine weitere Forderung zur Schwächung der LTAG durchgebracht: Die Einnahmen aus den Kurtaxen sollen künftig nicht mehr automatisch an die LTAG gehen. Vielmehr soll via Leistungsvereinbarung geregelt werden, ob und wie viel die Luzern Tourismus AG erhält. Zudem sollen die Kurtaxen so eingesetzt werden, dass sie nicht nur dem Tourismus dienen, sondern dass explizit auch die lokale Bevölkerung profitiert. Für die Umsetzung dieser Forderung muss zuerst noch das Kurtaxenreglement geändert werden.

Stadtverwaltung erhält «Tourismus-Chef» – aber nur für drei Jahre

Der Stadtrat plant, für die Umsetzung der «Vision 2030» eine Projektleiter-Stelle zu schaffen. Wenn die Stadt den Tourismus stärker steuern wolle, müsse sie auch die Ressourcen dazu haben, betonte Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte). Heute kümmert sich zwar unter anderem die Wirtschaftsförderung um den Tourismus, doch diese hat naturgemäss noch andere Branchen im Fokus.

Es brauche jetzt eine Person in der Verwaltung, die exklusiv für die Weiterentwicklung des Tourismus zuständig sei, sagte Bitzi. «Das ist eine Daueraufgabe.» Bitzis eigene Partei, die Mitte, sieht das allerdings anders: Sie plädierte dafür, die Projektleiterstelle nur befristet bis Ende 2025 zu bewilligen. Die Mehrheit des Parlaments folgte in diesem Punkt der Mitte.

Freier Markt oder staatliche Lenkung?

Die Debatte über die Vision Tourismus 2030 folgte weitgehend dem klassischen Links-rechts-Schema: Bürgerliche sind für freien Markt, SP/Grüne für mehr staatliche Lenkung des Tourismus. So würde Simon Roth (SP) gerne noch mehr quantitative Ziele definieren – etwa zur Zahl der Gäste, die mit dem ÖV anreisen, zur CO 2 -Bilanz pro Gast, aber auch zu einer Obergrenze für Hotelbetten. Als Beispiel nennt Roth die Stadt Venedig. Auch Christa Wenger (Grüne) wünscht sich, dass die «wirklich heissen Eisen» wie Cars und Airbnb künftig noch stärker in den Fokus der Tourismus-Politik rücken.

Thomas Gfeller (SVP) findet hingegen:

«Es ist nicht die Aufgabe der Stadt, zu sagen, was gut und schlecht ist.»

Das wüssten vielmehr diejenigen am besten, die selber im Markt tätig sind: «Die Politik muss aber klare Rahmenbedingungen ausarbeiten, damit die Wirtschaft wirtschaften kann.» Der klassischen grünliberalen Linie folgte Jules Gut (GLP): «Im Fokus müssen die Wertschöpfung und der ökologische Fussabdruck stehen.»