Luzern Stadtparlament lehnt Planungsbericht für Koordination bei Grossprojekten ab Der Stadtrat erachtet einen Masterplan zur Koordination von mehreren Grossprojekten wie etwa dem Tiefbahnhof zurzeit als nicht sinnvoll, weil rasch veraltet. Das Parlament sieht es gleich.

Durchgangsbahnhof, neues Theater, umgestaltete Bahnhofstrasse mit unterirdischer Velostation, Autobahn-Bypass: Auf die Stadt Luzern kommen in den nächsten gut 20 Jahren mehrere Grossprojekte zu, die das Leben gerade im Stadtzentrum massgeblich beeinflussen werden. In einer Dringlichen Motion haben FDP, Mitte, SVP und GLP deshalb einen Planungsbericht für einen «koordinierten Umgang mit den anstehenden Infrastruktur-Grossprojekten» gefordert. Doch der Grosse Stadtrat lehnte die Überweisung am Donnerstag ab – SP und Grüne waren dagegen.

Dem Stadtrat war dies recht – er lehnte den Vorstoss ebenfalls ab. Gemäss Motionsantwort erachtet die Exekutive die Erstellung eines generellen Masterplans und die Vorlage «eines zeitaufwendigen und kostspieligen Planungsberichtes insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt – wo die verschiedenen Projekte sehr unterschiedliche Konkretisierungsgrade aufweisen – als nicht sinnvoll und zielführend». Es sei zu befürchten, dass einzelne zentrale Elemente dieses Plans bei der Diskussion der Thematik bereits veraltet wären, so der Stadtrat. Er betont aber, nicht prinzipiell gegen ein übergeordnetes, dynamisches Koordinationsinstrument zu sein.

So könnte es im Durchgangsbahnhof dereinst aussehen. Visualisierung: PD/Kanton Luzern

Motionäre warben vergeblich für Überweisung

Nicht zufrieden mit der Antwort zeigte sich Mike Hauser (FDP): «Die Motion verlangt keinen Masterplan heute, sondern es soll aufgezeigt werden, wie die Koordination zu gegebener Zeit funktionieren soll.» Andreas Felder (Mitte) monierte derweil: «Nicht nachvollziehbar ist für uns das Argument des grossen Aufwands – da könnte man ja alle Vorstösse ablehnen, die etwas mehr Aufwand in der Verwaltung bedeuten.» Und Stefan Sägesser (GLP) hielt die Stadtratsantwort zwar für nachvollziehbar, fand aber, dass der Masterplan doch ein gutes «Aktionstool» wäre.

Kein Gehör für alle diese Argumente hatte die linke Ratsseite: «Der Zeitplan ist unklar und der Einfluss der Stadt auf die Projekte zum Teil beschränkt, darum lehnen wir den Planungsbericht ab», sagte Lukas Bäurle (Grüne). Und Raphaela Meyenberg (SP) warf ein: «Die Bauvorhaben müssen aufeinander abgestimmt und koordiniert werden, aber ein Planungsbericht wäre zu statisch.» Das Anliegen der Motionäre sei aber berechtigt und dürfe nicht von der Traktandenliste verschwinden. Dies werde nicht der Fall sein, bekräftigte Stadtpräsident Beat Züsli (SP):

«Eine rollende Planung bei der Koordination dieser Grossprojekte ist uns wichtig, da möchten wir das Parlament sicher stärker miteinbeziehen. Mit welchem Instrument ist noch offen.»