Luzern Stadtrat will auf Mietzinshilfe für lokales Gewerbe verzichten – weil sich der Kanton bei den Härtefällen flexibler zeigt Das Stadtluzerner Parlament fordert einen Mieterlass für das lokale Gewerbe. Die Exekutive hält einen solchen für unnötig, da der Kanton die Härtefallverordnung angepasst hat.

Mittlerweile dürfen Restaurants auf den Terrassen wieder öffnen. Ein Eindruck von der Brasserie Bodu bei Vorbereitungsarbeiten für die Wiedereröffnung. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. April 2021)

Anfang Februar hat das Stadtluzerner Parlament ein dringliches Postulat überwiesen, das die «Unterstützung für das lokale Gewerbe durch solidarischen Mieterlass» verlangt. Dies gegen den Willen Stadtrates, der das Postulat zur Ablehnung empfohlen hatte. Nun zweifelt die Exekutive erneut die Notwendigkeit eines solchen Corona-Hilfspaketes an. Da der Kanton Luzern die Härtefallverordnung mittlerweile weiterentwickelt hat, herrsche eine neue Ausgangslage.

Zur Diskussion steht das so genannte «Dreidrittel-Modell». Dieses sieht vor, dass die Stadt Luzern Vermietern von ungekündigten Geschäftsliegenschaften einen Drittel der Nettomietzinsen überweist. Bedingung dafür wäre, dass sich die Vermieter mit den Mietern auf eine Mietzinssenkung von mindestens zwei Dritteln geeinigt haben. Die Mietzinshilfe würde sich auf die Zeit zwischen 1. Dezember 2020 bis 30. April 2021 beziehen und betrüge maximal 3500 Franken pro Monat. Kosten würde das die Stadt 7,72 Millionen Franken. So sieht es der Vorschlag vor, den der Stadtrat ausgearbeitet hat.

Nun beantragt die Exekutive aber beim Grossen Stadtrat, diesen Kredit an der nächsten Sitzung vom 20. Mai abzulehnen. Der Grund sei, dass der Kanton Luzern Mitte April die Härtefallverordnung angepasst und so eine neue Ausgangslage geschaffen habe. «Neu können auch Unternehmen, die nicht von einer behördlichen Schliessung betroffen sind, vom Kanton einen Beitrag an ihre ungedeckten Fixkosten erhalten», schreibt der Stadtrat.

Update folgt.