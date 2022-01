Luzern Städtische Verwaltungsangestellte sollen 19 Wochen Urlaub erhalten, wenn sie ein Kind bekommen Zusätzlich zu 16 Wochen Mutterschaftsurlaub will der Luzerner Stadtrat den Mitarbeiterinnen einen 3-wöchigen Urlaub vor der Geburt gewähren. Er will dabei einem weit verbreiteten Bedürfnis entgegenkommen.

Erwerbstätige Mütter haben in der Schweiz ein Anrecht auf 14 Wochen Mutterschaftsurlaub, der am Tag der Geburt des Kindes beginnt. Allerdings sind viele Schwangere schon einige Tage oder Wochen vor der Niederkunft nicht mehr in der Lage, zu arbeiten. Einen Schwangerschaftsurlaub für die Zeit vor der Geburt gibt es in der Schweiz jedoch nicht – obwohl die Realität anders aussieht: Gemäss einer Erhebung des Bundes von 2018 werden 70 Prozent der Schwangeren zwei Wochen vor der Geburt krankgeschrieben.

Die wenigsten Schwangeren arbeiten bis zum Geburtstermin. Symbolbild: Gaetan Bally /Keystone

Dies wollen politische Vorstösse auf verschiedenen Ebenen ändern: Im National- und Ständerat ist je eine Motion, im Luzerner Kantonsrat ein SP-Postulat zum Mutterschutz vor der Niederkunft hängig. Ein weiteres Postulat hat Maria Pilotto (SP) im Luzerner Stadtparlament eingereicht: Der Mutterschaftsurlaub soll vollständig nach der Niederkunft eingelöst werden können und es solle ein vorgeburtlicher Schwangerschaftsurlaub von drei Wochen im Personalreglement der Stadtverwaltung verankert werden.

Stadt Luzern hat schon heute gute Konditionen

Angestellte der Stadt Luzern profitieren jedoch heute schon von guten Konditionen: einem Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen. Wenn die Frau zwei Wochen vor der Niederkunft krankgeschrieben wird, kann sie trotzdem den vollen Mutterschaftsurlaub nach der Geburt beziehen – anders als etwa Angestellte des Kantons Luzern. Dort werden die letzten zwei Wochen vor dem Niederkunftstermin vom 16-wöchigen Mutterschaftsurlaub abgezogen, wenn die Frau wegen schwangerschaftsbedingter Beschwerden ausfällt. Dies schreibt der Luzerner Stadtrat in seiner Antwort auf das SP-Postulat.

Obwohl städtische Angestellte also schon relativ gute Bedingungen haben, will der Stadtrat einen Schritt weitergehen und das Postulat entgegennehmen. Insgesamt sollen städtische Angestellte also 19 Wochen Urlaub erhalten: neu 3 Wochen vor und wie bisher 16 Wochen nach der Geburt. Mit der Einführung des geforderten dreiwöchigen Schwangerschaftsurlaubs werden die Anstellungsbedingungen bei der Stadt Luzern verbessert – was auch ein Pluspunkt auf dem Arbeitsmarkt sei, ist der Stadtrat überzeugt. Zudem werde die Planungssicherheit für alle beteiligten erhöht, wenn Stellvertretungen schon für die drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin organisiert werden. Für zusätzliche Stellvertretungen können natürlich Kosten anfallen: Der Stadtrat rechnet mit rund 140'000 Franken jährlich.

Lehrerinnen und EWL-Mitarbeiterinnen profitieren nicht

Einen Haken gibt es jedoch auch beim dreiwöchigen Schwangerschaftsurlaub: Der errechnete ist nicht immer der tatsächliche Geburtstermin. Wenn die Niederkunft später erfolgt als gedacht, hat die betroffene Mitarbeiterin den Urlaub zu früh bezogen. Die zusätzliche Zeit wird deshalb als Ferien bezogen werden müssen.

Zudem wird der umfangreiche Mutterschutz nur den städtischen Angestellten zugutekommen - Lehrerinnen profitieren davon nicht, weil sie beim Kanton angestellt sind. Der Stadtrat betont zudem, dass er den stadteigenen Betrieben EWL, VBL und Viva Luzern nicht vorgeben könne, die Regelung zum Mutterschutz zu übernehmen, da sie privatrechtlich organisiert sind.