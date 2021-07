Luzern Tanzspektakel bringt Lebensfreude in die Stadt zurück Am Samstag haben über 130 Tänzerinnen und Tänzer auf verschiedenen Plätzen der Stadt Luzern gezeigt, wie viel Spass Bewegung zu Musik mit sich bringt.

Auf vier öffentlichen Plätzen in der Stadt Luzern tanzten am Samstag über 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hunderte Passantinnen und Passanten haben das Spektakel «begeistert verfolgt und liessen sich von der Lebensfreude anstecken», wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung schreibt. Das Ok habe auch viele wertschätzende Rückmeldungen aus dem Publikum erhalten, heisst es weiter.

Die Gruppen traten auf dem Jesuiten-, Mühle- und Kapellplatz sowie im Inselipark auf. Die 15 verschiedenen Tanzformationen zeigten eine breite Palette an Stilen. So waren etwa Ballett, Modern, Jazzdance, Hip-Hop, Streetdance und Lindy Hop vertreten.

Ziel des Vereins «Luzern tanzt», der den Anlass in Zusammenarbeit mit dem Tanzfest durchgeführt hat, ist es, die Leute zu mehr Bewegung mit Musik zu motivieren. (spe)