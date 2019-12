Tourismusabgaben: Luzern Tourismus und Airbnb spannen zusammen Airbnb zieht ab dem 1. Januar 2020 bei Buchungen im Kanton Luzern auch gleich die Tourismusabgaben pro Übernachtung und pro Person ein. Das hat der Übernachtungsvermittler mit Luzern-Tourismus vereinbart.

Blick in eine von mehreren hundert Luzerner Wohnungen, deren Mieterin ihr Zuhause über Airbnb anbietet. Bild: Nadia Schärli (26. August 2019)

(rem/sda) Ab dem 1. Januar zieht Airbnb bei der Buchung die Tourismusabgaben pro Übernachtung und pro Person automatisiert beim Buchungsvorgang ein und überweist sie an Luzern Tourismus. Dazu haben Luzern Tourismus und Airbnb eine Vereinbarung unterschrieben. Luzern Tourismus weist die Abgabe falls nötig an die regionalen Tourismusorganisationen weiter. Die Vereinbarung unterzeichnet haben neben Luzern Tourismus auch Seetal-Tourismus, Sempachersee-Tourismus, Sörenberg-Flühli-Tourismus, die Tourismusregion Weggis-Vitznau-Rigi und Willisau-Tourismus. Es ist der sechste solche Vertrag, welcher Airbnb in der Schweiz abgeschlossen hat. In der Schweiz hat Airbnb neben Luzern bereits ähnliche Vereinbarungen in Schaffhausen, Zürich, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Zug.

Mit dieser digitalen Lösung will Airbnb für den Tourismus und die Gastgeber auf Airbnb im Kanton Luzern den administrativen Aufwand reduzieren. Airbnb ist die erste Übernachtungs-Plattform, mit der Luzern-Tourismus eine Vereinbarung betreffend der Tourismusabgaben schliesst.

Erst im August hatte die Luzerner Mieter-Lobby Airbnb öffentlich kritisiert. Die beiden SP-Politiker David Roth und Cyrill Studer Korevaar hatten damals an einer Pressekonferenz die «Aushebelung des Mietrechts» durch Anbieter wie Airbnb kritisiert.