Luzern und Emmenbrücke Luzerner Polizei verhaftet 32-jährige Autoknackerin – doch es gibt noch weitere Täter Seit Mai verzeichnet die Polizei rund 80 Diebstähle aus parkierten Autos in Luzern und Emmen. Bisher konnte sie die Hälfte davon aufklären.

Ein Dieb macht sich an einem Auto zu schaffen. Symbolbild: Keystone

In der Stadt Luzern und Emmenbrücke haben sich in jüngster Zeit Diebstähle aus unverschlossenen Autos gehäuft, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Zwischen Mai und Juli sind über 40 Vorfälle gemeldet worden. Daraufhin konnte die Polizei Mitte Juli eine 32-jährige Schweizerin verhaften. Die mutmassliche Täterin sei vorwiegend in Parkhäusern und privaten Tiefgaragen tätig gewesen. In die Autos gelangen konnte sie, indem sie an den Autogriffen rüttelte und prüfte, ob die Türen verriegelt waren. Bei Cabriolets schlitzte sie jeweils die Stoffdächer auf. Anschliessend entwendete sie Portemonnaies, Rucksäcke und Bargeld. Überführt wurde die Frau anhand von Hinweisen und DNA-Spuren, die sie an den Autos hinterliess.

Weitere 40 Fälle allein im August

Offenbar sind auch weitere Täter unterwegs, die mit derselben Methode an Bargeld zu gelangen versuchen. Alleine im August verzeichnete die Polizei weitere 40 Fälle in Luzern und Emmenbrücke. Eine Verbindung zu der gefassten Täterin kann die Polizei zurzeit nicht erkennen. Ebenfalls gibt es keine Hinweise, dass es sich um eine organisierte Verbrecherbande handle, teilt Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei, mit.

Der Sachschaden ist grösser als die Deliktsumme

Die Polizei warnt davor, Autos unverschlossen zu hinterlassen. «Meistens ist der Sachschaden erheblich höher als der Deliktschaden», sagt Bertschi. Die im Juli gefasste Täterin stahl Wertsachen in der Höhe von rund 30'000 Franken – verursachte aber einen Sachschaden von 85'000 Franken. Laut der Polizei nütze es auch nichts, Wertsachen im Auto nur zu verstecken. Denn Diebe untersuchen neben Mittelkonsolen auch Handschuhfächer und – wenn es die Zeit erlaubt – auch Kofferräume. Es gab sogar Fälle, in denen zusätzlich das Sitzpolster aufgeschlitzt wurde.