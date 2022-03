Restrukturierung Verkehrsbetriebe Luzern stellen ihr Reisegeschäft ein Die Geschäftsleitung der VBL hat entschieden, den Geschäftszweig per Ende 2022 einzustellen. Dieser sei nicht mehr wirtschaftlich.

Jetzt also doch: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) stellen das Reiseprogramm des Tochterunternehmens VBL Reisen per Ende Jahr ein. Die Überprüfung des Tätigkeitsgebiets habe gezeigt, dass «ein wirtschaftlicher Betrieb des Reiseprogramms heute und in Zukunft kaum möglich» sei, heisst es in einer Mitteilung. «Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren führten zu negativen Ergebnissen», so die Erklärung. In der Reisebranche gebe es nach wie vor grosse Unsicherheiten, was den Entscheid erleichtert habe.

Die Verkehrsbetriebe werden einen Reisecar und einen Kleinbus abstossen. Mit den restlichen vier Reisecars würden weiterhin der Tellbus und die Schulbusse betrieben. Im Einsatz bleiben die Cars zudem für die «vbl fahrschule». Auftragsfahrten für Ausflüge, Gruppen oder Schulen sollen weiterhin angeboten werden. Die Geschäftsleitung ist «überzeugt», dass VBL Reisen so den Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bieten «und gleichzeitig ein rentables Geschäft» betreiben könne.

Verwaltung reduziert, Fahrpersonal nicht betroffen

Da das Reiseprogramm eingestellt wird, würde die Verwaltung von VBL Reisen reduziert. «Mit den betroffenen Mitarbeitenden sucht die Geschäftsleitung sozial verträgliche Lösungen», heisst es in der Mitteilung. Das Fahrpersonal von VBL Reisen sei von der Entscheidung nicht betroffen.

Dass die Zukunft des Carreise-Unternehmens der VBL auf wackeligen Beinen steht, wurde schon vor einigen Monaten vermutet. Der Schritt passt ins Bild eines Unternehmens, das sich vermehrt auf sein Kerngeschäft, den öffentlichen Verkehr, fokussiert und Verästelungen in andere Bereiche abzwackt. So haben die Verkehrsbetriebe jüngst auch die Liegenschaft Hotel Stans Süd verkauft. Ende 2020 verloren die VBL ihre Postautolinien in Nidwalden. Daher mache der Besitz einer Liegenschaft in Stans nun «keinen Sinn mehr».