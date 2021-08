Ebikon / Triengen Rollerfahrer und Töfflifahrer bei Verkehrsunfällen erheblich verletzt In Ebikon ist am Sonntag ein Rollerfahrer mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, gleichentags kam es in Triengen zu einem Zusammenstoss zwischen einem Töfflifahrer und einem Auto. Die 19- und 15-jährigen Zweiradlenker erlitten erhebliche Verletzungen.

Am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr, war ein Rollerfahrer auf der Zugerstrasse in Ebikon in Richtung Dierikon unterwegs. Gemäss ersten Aussagen kam es auf dieser Strecke zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, welches nach einem Überholmanöver teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der 19-jährige Rollerfahrer sei vom Rettungsdienst mit erheblichen Verletzungen in das Spital gebracht worden – der Roller sei komplett beschädigt worden. Die Zugerstrasse musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Ebikon-Dierikon.



Töfflifahrer mit Rega ins Spital geflogen

In Triengen ereignete sich ebenfalls am Sonntag ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, fuhr ein 15-jähriger Töfflifahrer auf der Kreuzung Eichwaldstrasse-Neuhusstrasse in die Seite eines korrekt fahrenden Autos. Der Jugendliche sei beim Unfall erheblich verletzt worden und wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Das Töffli erlitt beim Unfall Totalschaden. Die Nebenstrasse Triengen - Willihof wurde für Bergungs- und Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Triengen. (pl)