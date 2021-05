Luzern Wegen überhöhter Geschwindigkeit: Eine Festnahme und elf Ausweisentzüge Die Luzerner Polizei hat am Wochenende diverse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Das Fazit: Eine Festnahme und elf Ausweisentzüge.

(pl) Am Samstag kurz vor 16.30 Uhr war ein 38-jähriger Mann aus dem Kanton Bern auf der Kantonsstrasse bei Gettnau unterwegs. In der 80er-Zone wurde er nach einem Überholmanöver mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen. Dies teilt die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit.

Die Luzerner Polizei nahm den Mann fest und beschlagnahmte sein Auto. Der Führerausweis des Mannes wurde an das zuständige Strassenverkehrsamt weitergeleitet, heisst es in der Mitteilung. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.



Elf weitere Autofahrer mussten seit Freitag ebenfalls ihren Führerausweis abgeben, weil sie zu schnell unterwegs waren. Die Fahrer waren 22 bis 39 km/h über der signalisierten Geschwindigkeit unterwegs, heisst es weiter. Die zuständigen Strassenverkehrsämter prüfen allfällige administrative Massnahmen.