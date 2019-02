Würzenbach Drogerie eröffnet Filiale im Zentrum von Luzern Für einmal umgekehrt: Wegen Platznot zügelt die Drogerie vom Aussenquartier in die Luzerner Innenstadt. Sandra Monika Ziegler

In diesem Gebäude im Würzenbachquartier befindet sich die Drogerie zurzeit. (Bild: Google Maps)

Die Drogerie Würzenbach aus dem Würzenbachquartier eröffnet am 29. März im Luzerner Stadtzentrum an der Hirschmattstrasse 4 ein neues Geschäft. Zurzeit wird die Lokalität um- und ausgebaut, wie die Drogerie-Inhaber Silvia und Markus Wildisen mitteilen.

«Das Geschäft an der Hirschmattstrasse verfügt über rund 500 Quadratmeter auf drei Etagen», sagt Markus Wildisen. Das sei auch der Grund, warum man vom Würzenbach in die Innenstadt zügeln wird. «Am aktuellen Standort fehlte uns immer mehr der nötige Platz. Wir hatten keine Möglichkeit zu expandieren.»

Bis 2020 bleibt die Filiale geöffnet

Wird demnach die Drogerie am jetzigen Standort geschlossen? «Nein, vorläufig nicht», sagt Wildisen. «Unter unserer Führung bleibt die Würzenbach Drogerie noch bis im August 2020 bestehen.» Ob danach eine andere Drogerie an der Würzenbachstrasse weitergeführt wird, ist noch nicht bestimmt. Aktuell hat die Drogerie rund 20 Mitarbeitende, auch sie werden an die Hirschmattstrasse wechseln.

Das Team, so Wildisen, werde zudem um fünf weitere Angestellte aufgestockt. Doch nicht nur das gesamte Personal bleibt bestehen. Am neuen Ort wird auch der Name Würzenbach Drogerie angeschrieben sein. «Das ist notwendig, weil wir viele Kunden aus der gesamten Deutschschweiz haben und so finden sie uns auch am neuen Ort», erklärt Wildisen.