Luzern Zeugen gesucht: Zwei verletzte Buspassagiere nach Bremsmanöver Auf der Hirschmattstrasse in Luzern musste am Freitagnachmittag ein Bus der VBL abrupt bremsen. Dabei verletzten sich zwei Buspassagiere.

(sok) Am Freitag, 14. Mai, um 16.40 Uhr, fuhr ein Linienbus der Verkehrsbetriebe Luzern auf der Hirschmattstrasse in der Stadt Luzern in Richtung Bundesplatz. Bei der Einmündung der Waldstätterstrasse bog unmittelbar vor dem Bus ein Fahrzeug in die Hirschmattstrasse ein und blieb kurze Zeit später auf der Strasse stehen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der Buschauffeur machte eine Vollbremsung. Es kam zu keiner Kollision mit dem Auto. Beim Stopp verletzten sich aber zwei Personen im Bus. Sie mussten durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital überführt werden.



Warum das Fahrzeug vor dem Bus stoppte, ist unbekannt. Das Fahrzeug fuhr weiter Richtung Bundesplatz. Es dürfte sich um ein weisses Auto, mutmasslich ein Fahrschulauto, handeln. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten weissen Auto machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.