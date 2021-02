Luzern Zum achten mal vergeben: Luzerner IV-Awards gehen an Perlen Papier und BRC Am Mittwochabend wurden im Luzerner Kantonsratssaal zwei Unternehmen mit je 10'000 Franken ausgezeichnet – die Preisübergabe fand ohne Gäste in Form eines Live-Streams statt.

Die beiden IV-Award-Gewinner: Alois Portmann, CEO BRC, Rain (links) und Klemens Gottstein, Mitglied der Geschäftsleitung Perlen Papier AG, Perlen. Bild: PD

(pl) Einmal jährlich verleiht WAS Wirtschaft Arbeit Soziales die IV-Awards. Dies ist eine Auszeichnung für Unternehmen, welche einen besonderen Beitrag zur Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung leisten. Am Mittwochabend wurden im Luzerner Kantonsratssaal Perlen Papier und BRC mit je 10'000 Franken ausgezeichnet. «Perlen Papier und BRC sind vorbildliche Unternehmungen – in Wahrnehmung ihrer sozialen Mitverantwortung leisten sie unverzichtbare Beiträge für die Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigung – das ist für uns nicht selbstverständlich und verdient unsere Anerkennung», sagt Rolf Born, Geschäftsfeldleiter von WAS IV Luzern, in einer Mitteilung vom Donnerstag. Gerade in Krisenlagen sei es besonders wertvoll und setze positive Zeichen, wenn die Unternehmungen ihre soziale Verantwortung mit klaren Tatbeweisen umsetzen.

Die Preisübergabe fand in Form eines Live-Streams ohne Gäste statt. Rolf Born übergab die Preise zusammen mit Guido Graf, Regierungsrat und Verwaltungsratspräsident von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales.