Luzern Zwei Personen nach Unfall am Bundesplatz im Spital Am Sonntagnachmittag prallte eine Fahrzeuglenkerin in der Stadt Luzern in einen anderen Personenwagen. Zwei Personen landeten mit leichten Verletzungen im Spital.

Das beschädigte Unfallauto am Luzerner Bundesplatz. Bild: Luzerner Polizei

Bei einem Verkehrsunfall am Luzerner Bundesplatz gegen 13.20 Uhr am Sonntagnachmittag zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr sei eine Autolenkerin mit einem anderen Personenwagen kollidiert, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Dabei prallte sie gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Dadurch wurde das zweite Fahrzeug gegen den Randstein der Mittelinsel abgewiesen, wo es zur Seite kippte. Rund 20 Meter nach dem Aufprall kam das Fahrzeug schliesslich zum Stillstand. (lga)