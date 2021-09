Luzern/Emmenbrücke Diebstähle aus Autos: Über 40 Fälle geklärt Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei über 40 Vorfälle aufklären, die von März bis Juli 2021 verübt worden sind.

In der Stadt Luzern haben sich in den letzten Wochen Meldungen von Diebstählen aus Autos gehäuft. Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte sie im Zuge der Ermittlungen im Raum Luzern und Emmenbrücke über 40 solcher Fälle aufklären.

Die mutmassliche Täterin, eine 32-jährige Schweizerin, suchte vorwiegend in Parkhäusern und privaten Tiefgaragen nach unverschlossenen Fahrzeugen oder nach Cabriolets, bei denen sie die Stoffdächer aufschnitt. Ihr wird vorgeworfen, dass sie aus den Fahrzeugen Bargeld, Taschen, Portemonnaies und Rucksäcke entwendet hat. Insgesamt werden 42 Fälle zur Anzeige gebracht, der Deliktsbetrag verläuft sich laut Polizeiangaben auf knapp 30'000 Franken, der entstandene Sachschaden auf über 85'000 Franken.

Obwohl die mutmassliche Täterin der zur Anzeige gebrachten Fälle im Juli festgenommen werden konnte, wurde in den letzten Wochen weiterhin eine Zunahme der Einschleichediebstähle bei nicht verschlossenen Autos in der Stadt Luzern festgestellt. Offenbar sind auch weitere Täter unterwegs, die mit derselben Methode an Bargeld zu gelangen versuchen. Unverschlossene Fahrzeuge bilden für potenzielle Diebe eine einfache Gelegenheit. Die Luzerner Polizei weist die Fahrzeughalter deshalb auf folgendes hin:





Schliessen Sie Ihr Auto stets ab und schliessen Sie die Fenster ganz, auch wenn Sie das Fahrzeug nur für kurze Zeit verlassen.

Verwahren Sie den Autoschlüssel so, dass er nicht in falsche Hände geraten kann.

Nutzen Sie für Ihr Auto gut beleuchtete und übersichtliche Parkplätze.

Lassen Sie keinerlei Wertsachen im Auto zurück, weder sichtbar noch im Kofferraum.

(zim)