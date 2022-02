Luzerner Altstadt Zum 40. Mal steht der «heilige Gral» der Vereinigten – und so stylisch sieht er aus Wenige Stunden vor dem Urknall haben die Vereinigten auf dem Kornmarkt ihren Guuggerbaum enthüllt. Einen, wie ihn Luzern noch nie gesehen hat.

Der grosse Moment ist am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr auf dem Kornmarkt. Gespannt warten Hunderte Guuggerinnen und Guugger vor einem riesigen weissen Tuch, das von zwei Pneukranen vor dem Rathaus aufgespannt wird. Dahinter steht, noch verborgen, jenes Objekt, weswegen alle hierher gepilgert sind. Dann steigt Nebel auf und die beiden Kranen senken das Tuch langsam zu Boden. Unter tosendem Applaus kommt er zum Vorschein: Der 40. Guuggerbaum – oder auch «heilige Gral» – der Vereinigten. Einen, wie ihn Luzern noch nie gesehen hat.

Hier wird der Guuggerbaum 2022 enthüllt. Video: hor

So einmalig diese Enthüllungsaktion ist, so stylisch sieht der Guuggerbaum aus. Und vor allem: Er ist bereits geschmückt. An seinem gegen 15 Meter hohen Stamm sind zig kleine, von den Guuggenmusigen gestaltete Rahmen aufgehängt. «Wir wollten zum 40-Jährigen etwas Besonderes», sagte Guuggerbaumchef Urs Amberg. «Wir sind vereinigt, aber individuell. Egal ob die Musig klein oder gross ist. Jede hat den gleich grossen Rahmen erhalten und ihn selber gestaltet.»

Hier wird der 40. Guuggerbaum auf dem Kornmarkt enthüllt. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 23. Februar 2022)

Normalerweise wird der Guuggerbaum erst am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag im Wald gefällt und am Abend auf dem Kornmarkt aufgestellt und geschmückt. Beim speziellen Jubilar passierte das Fällen bereits im Januar, hernach wurde er in einer Werkstatt bearbeitet. Das Aufstellen und Schmücken besorgten die Bäumeler der Vereinigten ausnahmsweise bereits am Mittwochnachmittag.

So sieht der Guuggerbaum in «normalen» Jahren aus. Archivbild: LZ

Fackelumzug startet pünktlich um 19.45 Uhr

Nicht alles war am Mittwochabend jedoch neu: Versammelt haben sich die Guuggerinnen und Guugger mitsamt den Luzerner Fasnachtsgewaltigen und vielen Fans wie eh und je auf dem Mühlenplatz, wo's ein erstes Kafi gibt. Von dort ziehen die Vereinigten pünktlich um 19.45 Uhr, angeführt vom Vorstand und gefolgt von den Tambouren, mit Fackeln und weiss behandschuht durch die Rössligasse in Richtung Kornmarkt.

Der Fackelumzug in der Rössligasse. Video: hor

«Dieses Knistern, diese Vorfreude, das muss einfach sein», sagt Karin Haag. Sie begleitet die Rotseemöven, trägt eine Fackel und fügt mit Blick auf die Zwangspause letztes Jahr an: «Es ist einfach schön, dass es in wenigen Stunden wieder losgeht.» Gross ist die Vorfreude auch bei Pascal Kreienbühl von der Chatzemusig:

«Das Fieber ist bei mir zwar jedes Jahr da, doch dieses Mal ist es noch stärker – die Fasnacht ist auch ein Ventil, und wenn du das nicht hast, fehlt dir einfach etwas.»

Die besten Ideen entstehen halt doch in der Küche

Entstanden ist die Idee des Guuggerbaums genau genommen vor 43 Jahren, bei einem feuchtfröhlichen Zusammentreffen des Vereinigte-Vorstands in der Küche des damaligen Vorstandsmitglieds und späteren Präsidenten Max Lehmann. «Damals geisterte erstmals das Stellen eines Baumes als äusseres Zeichen der ‹vereinigten› Fasnacht durch unsere Köpfe», schreibt Lehmann im Jubiläumsheft zum Guuggerbaum. «Ein fasnächtlich geschmückter Baum soll unsere Kreativität aufzeigen.» Alsbald bestimmten die Vereinigten einen Baum-Verantwortlichen.

Klar war laut Lehmann, dass der Baum am Mittwoch vor der Fasnacht auf dem Kornmarkt aufgestellt werden soll. Dass keine Guuggenmusig dazu spielen durfte. «Es sollte ein würdiger Anlass sein», schreibt er – und weiter: «Schnell war klar, dass daher die Tambouren und die Pfiffer den Reigen anführen sollen.» Für das erstmalige Stellen an der Fasnacht 1981 konnten die Vereinigten ein bestehendes Loch vor dem Rathaus nutzen, das allerdings für einen Fahnenmast gedacht war. Entsprechend fiel die Baumgrösse noch etwas bescheiden aus. Ein Jahr später setzte das Tiefbauamt eine neue Hülse, welche die Dimension des heutigen Baumes zulässt. Heidi Rothen, «die damalige Hausdame des Rathauses», und Max Baumann, legendärer Tambourmajor der Chatzemusig und Vereinigte-Präsident bis 1981, seien die treibenden Kräfte gewesen, so Lehmann.

Video: Tele 1

Es bleibt ein einmaliger Guuggerbaum

Egal wie gut der Guuggerbaum 2022 ankommt, es soll aber eine einmalige Sache bleiben, wie Guuggerbaumchef Urs Amberg sagt: «Der Aufwand war riesig – alle Bäumeler haben sich wahnsinnig ins Zeug gelegt.» Nächstes Jahr soll's wieder einen normalen Guuggerbaum geben. «Vielleicht», so Amberg, «machen wir dann zum 50-Jährigen wieder etwas Spezielles.» Zum Abschluss der Enthüllung singt der ganze Kornmarkt natürlich noch den Sempacher. Urs Amberg ist ergriffen. Er sagt danach:

«Diese Stimmung, diese Freude auf dem Platz, das macht mich wahnsinnig stolz.»