Luzerner Bahnhof ist wieder fasnächtlich dekoriert Luzerner Guuggenmusigen haben im Innern des Bahnhofs Luzern eine Reihe fantasievoller, selber gebastelter Fasnachts-Sujets aufgehängt. So bekommen Passanten und Reisende einen Vorgeschmack auf die kommende Luzerner Fasnacht. Hugo Bischof

Eines der Fasnachts-Sujets, die am Donnerstag morgen im Innern des Luzerner Bahnhof aufgehängt wurden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2019)



Am frühen Morgen des Donnerstags herrschte im Bahnhof Luzern emsiges Treiben. Mitglieder von Luzerner Fasnachtsgruppen waren dran, mit Hilfe von Montage-Spezialisten ihre selber gebastelten Fasnachts-Sujets aufzuhängen. Die farbenfrohe Ausstellung wird vom Verein Bahnhof-Guuggete Lozärn dieses Jahr zum 28. Mal organisiert. Sie ist ein Vorbote der kommenden Luzerner Fasnacht. Diese beginnt am Schmutzigen Donnerstag, am 28. Februar.

Ein weiteres Fasnachts-Sujet, das bereits im Gewölbe des Luzerner Bahnhofs hängt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2019)



Achtzehn Guuggenmusigen haben diesmal in unzähligen Arbeitsstunden kreative Gebilde aus verschiedenen Materialen fabriziert. Jedes der Sujets erzählt eine eigene kleine Geschichte. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Mobiles wurden mit Seilen im Gewölbe des Bahnhof befestigt.

Im Luzerner Bahnhof wurden wie jedes Jahr, die Mobiles einzelner Fasnachtsgruppen aufgehängt. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2019)



Ein Gefährt der Blattlüüs. Ein Gefährt der Blattlüüs.

Ein weiteres fantasievolles Sujet, das in den kommenden Wochen im Luzerner Bahnhof-Himmel hängen wird.

Einzelne gfürchige Grende schmücken die Fasnachts-Mobiles.

Bild von den Aufbauarbeiten.

Bild von den Aufbauarbeiten.

Bild von den Aufbauarbeiten.

Bild von den Aufbauarbeiten.

Bild von den Aufbauarbeiten.

Bild von den Aufbauarbeiten.

Ein futuristisches Raketen-Sujet

Bild von den Aufbauarbeiten.

Bild von den Aufbauarbeiten.

Bild von den Aufbauarbeiten.

15 Bilder Fasnachts-Sujets im Bahnhof Luzern

Bahnhof-Guuggete am 19. Januar

Die im Bahnhof-Himmel schwebenden Mobiles bilden die Kulisse für die so genannte «Bahnhof-Guuggete». Diese findet am Samstag, 19. Januar, von 9.30 bis 20 Uhr statt. Dabei treten folgende Guuggenmusigen auf. 9.30: Rümliggeischter Näbelhüüler. 10.00 Tropeblocher. 10.30 RüssSuuger. 11.10: Räbedibäms. 11.40: Quä-Quäger. 12.10: Diebetormtöibeler. 12.50: Musegg-Geischter. 13.20: Rotseemöven. 13.50: Födlitätscher. 14.30: Näbel-Hüüler. 15.00: Rotsee-Husaren. 15.30: Leuechotzeler. 16.10: Nachtheueler. 16.40: Noggeler. 17.10: Latärndlihöckler. 17.50: Ratteschwänz. 18.20: Blattlüüs. 18.50: Knokker.