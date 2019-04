Luzerner Bahnhofstrasse wird bis Juli teils autofrei Der Stadtrat macht einen ersten Schritt in Richtung Flaniermeile Bahnhofstrasse: Die Teilstrecke zwischen Theaterplatz und Seidenhofstrasse soll bis Ende Juni autofrei werden. 29 Autoparkplätze werden aufgehoben. An ihre Stelle treten Sitzgelegenheiten – und vielleicht gastronomische Angebote. Simon Mathis

Die Teilstrecke zwischen Theaterplatz und Seidenhofstrasse soll bis Ende Juni autofrei werden. (Bild: Pius Amrein, Luzern 4. Januar)



Ein Teil der Luzerner Bahnhofstrasse soll bis Ende Juni autofrei werden. Der Abschnitt zwischen Theaterplatz bis auf Höhe Seidenhofstrasse wird ein Fahrverbot erhalten, teilt der Stadtrat mit. Von der Sperrung ausgeschossen seien Zubringerdienste und Taxis im Einbahnsystem. Velos und Mofas dürfen die Bahnhofstrasse weiterhin in beide Fahrtrichtungen befahren, heisst es in der Mitteilung weiter.

Durch die Sperrung werden 29 Autoparkplätze aufgehoben. Ersatzstandorte befinden sich im Hirschengraben, in der Theater- und Seidenhofstrasse. Auf den heutigen Parkplätzen bei der Theaterbox werden Sitzgelegenheiten platziert. Die Veloabstellplätze entlang der Reuss kommen auf die Fahrbahn. Auch auf den Parkplätzen zwischen Theater und Seidenhofstrasse sollen Sitzgelegenheiten entstehen.

Test für Boulevard-Ideen

Der Stadtrat will an der Bahnhofstrasse diverse Konzepte der Boulevard-Gastronomie erproben – zumindest für eine Saison. So etwa Food-Trucks oder Kaffee-Velos. Die genaue Umsetzung sei zurzeit noch in Abklärung,

Es ist dies ein erster Schritt zur Umgestaltung der Bahnhofstrasse; entlang der Reuss soll eine Flaniermeile entstehen. Dafür haben sich die Stadtluzerner Stimmbürger 2013 ausgesprochen. Bis zur Umsetzung dauert es allerdings noch eine Weile: Die Flaniermeile werde erst 2022 oder 2023 vollendet sein, schreibt der Stadtrat.

Im Dezember 2018 verlangte der Grosse Stadtrat per Postulat, dass das Projekt Bahnhofstrasse unbürokratisch und ohne grossen Aufwand umgesetzt werden müsse. Die Verkehrsanordnung für die Teilsperrung wird morgen Samstag im Kantonsblatt publiziert.

LUKB befürchtet Verkehrschaos

Die Teilsperrung wird Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben. Die Autos aus dem Quartier werden künftig nicht mehr über die Bahnhofstrasse, sondern über die Winkelried- und Pilatusstrasse zur Seebrücke gelangen. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, hat der Stadtrat an der Winkelriedstrase ein Rechtsabbiegeverbot in die Pilatusstrasse Richtung Pilatusplatz vorgesehen. Der Fussgängerstreifen in der Winkelriedstrasse soll zudem leicht versetzt werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Ausserdem erhalte die Winkelriedstrasse einen Velostreifen.

Konkret soll die neue Verkehrsführung so aussehen:

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB), die unter ihrem Hauptsitz an der Pilatusstrasse ein Parkhaus betreibt, stand der schnellen Umsetzung der Teilsperrung bisher stets kritisch gegenüber. Sie hat gar rechtliche Schritte angekündigt. Denn die LUKB fürchtet an den Stosszeiten ein Verkehrschaos. Die Bank äusserte mehrfach die Meinung, dass die angedachten Massnahmen zur Verkehrsführung nicht ausreichen.

Update folgt.