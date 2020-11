Luzerner Bar Bierliebe & Friends gewinnt Best of Swiss Gastro Award Die Luzerner Bar Bierliebe & Friends gewinnt den Best of Swiss Gastro Award in der Kategorie Bar & Lounge. Daneben wurden weitere Zentralschweizer Gastro-Betriebe ausgezeichnet.

Haben Grund zum Anstossen: Bierliebe-Gründer Raphael Kuhn und die Geschäftsführerin der Bar, Alexandra Barreña.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 4. April 2019)

(pl) Bereits zum 17. Mal ist der Schweizer Publikumspreis Best of Swiss Gastro (BOSG) verliehen worden. Die Award-Night wurde aufgrund von Corona online abgehalten. Die Luzerner Bar Bierliebe & Friends sicherte sich dabei den ersten Platz in der Kategorie Bar & Lounge.

Die Bar am Rathausquai überzeugte Gäste und Jury: Während zwei Monaten haben sich die nominierten Restaurants, Bars, Cafés oder Take-Away-Betriebe dem Urteil des Publikums gestellt. Über ein Online Formular wurden zehntausende Kundenbewertungen abgegeben. Die Kundenbewertungen bilden zusammen mit dem Urteil der Fachjury die Gesamtnote.

Bierliebe & Friends wurde anfangs 2019 eröffnet. Gestartet als Bier-Abo durch zwei Luzerner in der Garage der Eltern hat sich das Startup Bierliebe in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Heute hat die Bar zwölf Zapfhähne mit laufend wechselnden Sorten von unabhängigen Brauereien aus der Schweiz. Die Küche bietet Gerichte mit Produkten von lokalen und regionalen Lieferanten.

Weitere Zentralschweizer Betriebe unter den Top 3

Die BOSG Fachjury nominierte insgesamt 143 Schweizer Lokale, die mit ihrem Konzept zu überzeugen wussten. Nebst Bierliebe & Friends schafften es noch weitere Zentralschweizer Gastro-Betriebe in die Top 3 in ihrer Kategorie. Das OX'n in Schenkon sicherte sich den zweiten Platz in der Kategorie Trend, das Natolien Grillhaus in Brunnen den dritten Platz in der Kategorie International. Das Restaurant Mauri's La Casa in Feusisberg erreichte in der Kategorie Fine Dining den dritten Platz und Kolins Kitchen in Zug holte den dritten Platz in der Kategorie On The Move.

Des Weiteren wurden folgende Zentralschweizer Betriebe in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet:

Zunfthaus Kreuz in Oberwil

Gasthaus Adler in Emmenbrücke

Rössli Hü in Root

Restaurant Obernau in Obernau

Landgasthof Mühleholz in Retschwil

Landgasthof Schlüssel in Alpnach Dorf

Gasthaus Rose in Kerns

Restaurant Zollhaus in Giswil

Restaurant Buechwäldli in Morgarten

Restaurant DaLuni in Luzern

Hess Asia Restaurant in Engelberg

Restaurant Oliveiras in Lachen

Restaurant Olea in Pfäffikon

Ristorante La Strada in Baar

Gasthof Rössli in Escholzmatt

Romantik Hotel Beau Rivage in Weggis

OANA in Ebikon

Freiruum in Zug

Das weisse Schaf in Luzern

Insgesamt wurden 23 Betriebe aus der Zentralschweiz ausgezeichnet.