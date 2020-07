Luzerner Bauernverband startet Kampagne gegen Abfall auf Wiesen Mit dem Slogan «Abfall tötet Tiere» startet der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) seine neue Kampagne zur Abfallproblematik auf Wiesen.

Die Blache auf einer Wiese in Oberkirch. Bild: PD

(dlw) «Littering hat sich in den letzten Wochen, insbesondere auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen, wieder verschärft», schreibt der LBV in einer Medienmitteilung. Die auf den Wiesen aufgestellten, mit dem Slogan versehenen Blachen sollen demnach Autofahrer und Wanderer für «dieses heikle Thema sensibilisieren und vor Augen führen, dass weidende Tiere im schlimmsten Fall sterben».

Die Problematik habe sich zuletzt zugespitzt, weil in den Sommermonaten die Wanderwege stark frequentiert seien und viele Schweizer wegen Corona die Ferien in der Heimat verbrächten, so der LBV. Er appelliert an die Bevölkerung, den Abfall an geeigneten Stellen zu entsorgen. «Abfall, insbesondere Blechdosen, schaden den Tieren, können sie sogar töten.»