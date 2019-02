Luzerner Baukommission will sparen: Pfistergasse und Reusssteg sollen nicht erneuert werden

Stadt Luzern soll schöner werden – dafür will die Verwaltung mehr Geld

In den nächsten zehn Jahren werden zahlreiche Strassen und Plätze in der Stadt Luzern neu gestaltet und aufgewertet. Es sind so viele Projekte in der Pipeline, dass der Stadtrat die Abteilung Stadtplanung ausbauen will. Doch das Volk könnte ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen.