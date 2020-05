Luzerner Busunternehmen verteilt kostenlose Hygienemasken Die Rottal Auto AG will etwas für die Gesundheit tun und stattet seine Fahrgäste gratis mit Hygienemasken aus.

(dvm) Am Mittwoch, 27. Mai 2020 verteilt die Rottal Auto AG gratis Hygienemasken an ihre Fahrgäste, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst

Die Buslinie 61 (hier zwischen Grosswangen und Buttisholz) von Luzern nach Ettiswil ist die längste Linie im Kanton Luzern (35.68km).

Archivbild: Dominik Wunderli

Die Masken werden laut dem Ruswiler Transportunternehmen an folgenden stark frequentierten Umsteigeorten auf dem Liniennetz abgegeben: