Luzerner Chefbeamter: «Windräder werden Teil der Landschaft»

Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) ist der grösste Stromkonzern der Zentralschweiz. Das Unternehmen hat derzeit ein einziges Windprojekt am Laufen: Es ist an jenem auf dem Lindenberg beteiligt, wo vier Windräder erstellt werden sollen. Ein Projekt in der Nähe von Triengen wurde wegen des Widerstands aus der Bevölkerung gestoppt.

Windenergieanlagen könnten nur dank Förderbeiträgen des Bundes wirtschaftlich betrieben werden, erklärt Paul Hürlimann, Leiter neue Energien der CKW, auf Anfrage. Ein Rechenbeispiel: Jeder Stromverbraucher zahlt pro Kilowattstunde Strom einen Netzzuschlag von 2,3 Rappen. Davon stehen 1,5 Rappen für die Förderung erneuerbarer Energien zur Verfügung. «Die Produktionskosten eines Windparks sind durch Fördergelder zu 50 bis 75 Prozent gedeckt», erklärt Hürlimann. Die restlichen Einnahmen ergeben sich aus dem Verkauf des Stroms am Markt.

Dass in den letzten Jahren in der gesamten Schweiz keine neuen Windparks erstellt wurden, liege unter anderem am langwierigen Planungsprozess von acht bis zehn Jahren, so Hürlimann. Er ortet aber noch ein weiteres Problem: «Langfristige Verzögerungen ergeben sich auch durch Konflikte infolge unterschiedlichster Interessen im Zusammenhang mit einem Windprojekt.» Die unterschiedlichen Interessengruppen wie Anwohner oder Schutzverbände müssten zu einem Kompromiss zu Gunsten einer umweltfreundlichen Energieproduktion bereit sein, sagt Hürlimann. Hier seien Politik und Behörden gefordert, «sich aktiv in eine sachliche Diskussion zur Windenergie einzubringen». Die Rolle der Windenergie in der Energiestrategie des Bundes müsse geschärft und die Vor- und Nachteile transparent aufgezeigt werden. Doch auch die Stromkonzerne können laut Hürlimann einen Beitrag leisten: «Auf Projektebene lohnt sich ein Prozess, bei welchem alle relevanten Ansprechgruppen mitarbeiten. So machen wir es aktuell bei unserem Projekt auf dem Lindenberg.» (cgl)