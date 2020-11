Luzerner Drive-in-Testzentren sind neu auch für Velofahrer offen Wer sich in einem der drei Luzerner Drive-in-Zentren auf das Coronavirus testen lassen will, kann ab sofort auch mit dem Velo vorfahren. Bislang war der Zugang auf die Testgelände in Luzern, Nottwil und Entlebuch aus Sicherheitsgründen nur mit dem Auto oder Motorrad möglich.

Künftig kann man auch mit dem Velo in den Testzentren vorfahren. Bild: Nadia Schärli (Luzern 26. März 2020)

(sda) Neu seien auch Velofahrerinnen und Velofahrer zum Test zugelassen, teilte die Luzerner Gesundheitsdirektion am Dienstag mit. Geschaffen wurden die Drive-in-Zentren, um die Testkapazitäten zu erhöhen.

Wie die Gesundheitsdirektion weiter mitteilte, kommen im Testzentrum in Luzern mehrheitlich Schnelltests statt der PCR-Tests zum Einsatz. Das Testresultat werde den Getesteten in der Regel am gleichen Tag per SMS mitgeteilt.

Kanton sucht Freiwillige

Unter anderem für den Betrieb der Drive-In-Zentren suchte der Kanton Freiwillige. Seit Anfang November können sich Interessierte per Online-Formular einschreiben. Innerhalb einer Woche hätten sich 94 Personen gemeldet, die freiwillig an der Pandemiebekämpfung teilnehmen wollen, hiess es weiter. Sie erhalten eine Entschädigung von 100 bis 240 Franken pro Tag.