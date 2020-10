Luzerner Erotikbetriebe reichen Beschwerde gegen Zwangsschliessung ein

Kanton Luzern lockert Besuchsregeln für Spitäler, Alters- und Pflegeheime – neue Testzentren in Nottwil und Entlebuch

Der Kanton Luzern hat am Freitag an einer Medienkonferenz über Massnahmen zur Unterbrechung von Corona-Übertragungsketten informiert. Heimbewohner können sich freuen: Sie dürfen neu zwei engste Personen am Tag empfangen. Und es werden neue Corona-Testzentren zur Verfügung gestellt.