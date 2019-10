Luzerner EWL-Areal: 7,83 Millionen für Projektierung und Kapitaleinlage Um die Planung des neuen Sicherheits- und Dienstleistungszentrum auf dem EWL-Areal voranzutreiben, beantragt der Luzerner Stadtrat beim Parlament 7,83 Millionen Franken. Insgesamt wird der städtische Finanzbedarf um ein Vielfaches höher sein. Roman Hodel

Blick auf die künftige Industriestrasse, rechts zwei der drei Gebäude des künftigen EWL-Areals. (Visualisierung: PD)

Ein durchmischtes und ökologisches «Vorzeigequartier» soll es laut dem Luzerner Stadtrat werden, das künftige EWL-Areal. Bis 2026 wird hier ein neues Sicherheits- und Dienstleistungszentrum mit gemeinnützige Wohnungen entstehen. Im Sommer hatte die neu gegründete EWL-Areal AG – sie gehört zu je einem Drittel der Stadt Luzern, der Allgemeinen Baugenossenschaft (ABL) und der EWL Energie Wasser Luzern Holding AG – das Siegerprojekt Rotpol vorgestellt (wir berichteten). Es stammt von der Arbeitsgemeinschaft Halter AG/Eberli Sarnen. Die Gebäude wurden von Masswerk sowie E2A Architekten entworfen, die Umgebung von den Landschaftsarchitekten Raymond Vogel.

Nun steht der erste von zwei Finanzierungsschritten an: Der Luzerner Stadtrat beantragt beim Stadtparlament gemäss einer Medienmitteilung vom Dienstag einen Sonderkredit von 0,83 Millionen Franken für die Projektierung des Mieterausbaus der städtischen Nutzungen sowie einen Sonderkredit von 7 Millionen Franken für die erste Kapitaleinlage der EWL-Areal AG. Weil letzterer im Budget 2020 nicht enthalten ist, beantragt der Stadtrat zudem einen Nachtragskredit in dieser Höhe.

Für den zweiten Finanzierungsschritt in der Höhe von rund 63 Millionen Franken wird der Stadtrat einen separaten Bericht und Antrag ausarbeiten, über welchen die Stimmbevölkerung voraussichtlich im Juni 2021 befinden kann. Dieser betrifft die Bauphase und die Investitionen in den Mieterausbau sowie die Miet-, Neben- und Unterhaltskosten der städtischen Nutzungen. Der gesamte städtische Finanzbedarf für die Beteiligung an der EWL Areal AG, für die Investitionen in den Mieterausbau sowie die künftigen Mieten inklusive Nebenkosten beläuft sich voraussichtlich auf fast 71 Millionen Franken. Die städtische Finanzdirektion schreibt:

«Das vorgeschlagene Finanzierungskonzept führt über den gesamten Lebenszyklus betrachtet nicht zu höheren Kosten, als wenn die Stadt Luzern die Gebäude für ihre Nutzungen selber erstellen würde.»

Das Grossprojekt hatte kurz nach der Präsentation im Sommer bereits für Kritik gesorgt: Von einem «überladenen Raumprogramm» und «städtebaulichem Unvermögen» schrieb etwa die IG Industriestrasse – bekanntlich wächst auf dem benachbarten Areal der Kooperation Industriestrasse in den nächsten Jahren ebenfalls ein neues Stück Stadt heran. Und auch die IG Stadtentwicklung liess kein gutes Haar am Vorhaben. Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) hielt jedoch dagegen, dass es sich um ein «sorgfältig ausgearbeitetes Projekt» handle, welches zu einer «nachhaltigen Stadtentwicklung» beitrage (wir berichteten).

Das EWL-Areal wird in Etappen neu bebaut. Anstelle des heutigen EWL-Hauptsitzes ist das Sicherheitszentrum geplant. Hier finden die Feuerwehr Stadt Luzern, Rettungsdienste, Zivilschutzorganisation Pilatus, integrierte Leitstelle der Luzerner Polizei und des Sanitätsnotrufs 144 sowie die Leitstelle der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) Platz. Über all diesen Einrichtungen sind gemeinnützige Wohnungen und ein Pflegezentrum vorgesehen. In zwei weiteren grossen Gebäuden kommen einerseits die EWL-Logistik und mehrere städtische Dienststellen und andererseits der EWL-Hauptsitz plus die Arcade Solutions AG unter. Als einziges Überbleibsel des heutigen Areals bleibt das sogenannte Rote Haus stehen. Im einstigen Gasproduktionsgebäude soll künftig Kultur und Kulinarik geboten werden.