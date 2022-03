Fasnacht 2022 23 Festnahmen, 250 Personenkontrollen – diese Bilanz zieht die Luzerner Polizei Die rüüdigen Fasnachtstage sind vorbei, mehrere hunderttausend Fasnachtsverrückte feierten im ganzen Kanton. Die Luzerner Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz – trotz rund zwei Dutzend Festnahmen.

Der Güdisdienstag war der grosse Abschluss der Luzerner Fasnacht 2022 – zahlreiche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im ganzen Kanton feierten nochmals bis in die frühen Morgenstunden. Alleine in der Stadt Luzern waren vom schmutzigen Donnerstag bis am Aschermittwoch über 200’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler unterwegs, wie es in einer Mitteilung heisst:

Dem Urknall und dem Fötzeliräge am s chmutzigen Donnerstag wohnten rund 16'000 Feiernde bei – 3000 mehr als vor zwei Jahren.

Erstmals wurde auch die Personenzahl am rüüdigen Samstag erhoben: Während des Tages waren rund 40'000 Personen in der Stadt Luzern unterwegs.

erhoben: Während des Tages waren rund 40'000 Personen in der Stadt Luzern unterwegs. In der zweiten Runde am Güdismontag , dem Tag der Wey-Zunft, waren 3000 Personen an der Tagwache. Am Nachmittag schauten 40'000 Personen den Wey-Umzug an – 4000 mehr als vor zwei Jahren. Am Abend zogen 18'000 Fasnächtler durch die Gassen – 8000 mehr als bei der letzten Fasnacht.

Die Zuschauerzahl beim abschliessenden Mostercorso am Güdisdienstag wird von der Polizei auf 22'000 geschätzt, das sind fast doppelt so viele wie noch 2020.

Die Luzerner Polizei erlebte gemäss eigenen Angaben eine intensive Fasnachtszeit. Über 250 Personenkontrollen in der Stadt Luzern und 23 Festnahmen im ganzen Kantonsgebiet, lautet das Fazit. Es seien auch vereinzelt verbotene Waffen und Sturmhauben sichergestellt worden.

Trotz allem zieht die Luzerner Polizei eine positive Bilanz zu den närrischen Tagen. Die zahlreichen Umzüge und Veranstaltungen seien grösstenteils sehr friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. In den Menschenmengen ging rund ein Dutzend Kinder verloren, diese konnten innert kurzer Zeit wieder den jeweiligen Begleitpersonen übergeben werden.

Auch der Rettungsdienst 144 war über die Fasnachtstage gefordert – es kam zu über 50 Einsätzen. Nebst der Polizei und dem Rettungsdienst waren Verkehrsdienste der lokalen Feuerwehren und teilweise private Organisationen im Einsatz, um örtlichen Strassensperrungen und die entsprechenden Umleitungen während der Anlässe zu gewährleisten. (pl)