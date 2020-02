Live «De rüüdig Samschtig» im Ticker: T-Shirt-Wetter überall ++ Fasnachts-Anlässe auf dem Land ++ Schaulaufen entlang der Reuss Noch vor ein paar Jahren war's ruhig in der Stadt Luzern am Fasnachts-Samstag. Doch das hat sich gewaltig geändert. Werfen Sie mit uns einen Blick aufs wilde Treiben in der Altstadt und auf die Anlässe auf dem Land.

89 Bilder 89 Bilder Chottlebotzer Lozärn mit dem Sujet Chottles Thrones. Bild: Jakob Ineichen

14:40 Uhr

Einzelmasken aufgepasst: Auf dem Kapellplatz wird den Fasnächtlern jeglicher Druck bei der Partnersuche genommen. Beim «Selfie-Balkon für Traumpaare» lässt sich das ideale Gegenüber ausschreiben – und hoffentlich auch finden.

Bild: Jonathan Biedermann

14:35 Uhr

Der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker ist bekanntermassen ein grosser Fasnächtler. Auch wir finden es rüüdig guet, hat der SVP-Mann den fasnächtlichen Einbürgerungstest bestanden!

Glücklicherweise den Einbürgerungstest knapp bestanden.

Was bedeutet "rüüdig" an der Luzerner Fasnacht? pic.twitter.com/JuhsxErDxG — Paul Winiker (@PaulWiniker) February 21, 2020

14:30 Uhr

Abseits von der Fasnacht: Der Abfall vom Schmutzigen Donnerstag säumt das Ufer der Reuss – zum Beispiel hier bei der Eisenbahnbrücke in Reussbühl, wie dieses Leserbild zeigt.

Leserbild von Christian Volken

14:20 Uhr

Bild: Corinne Glanzmann

Schwingen Sie das Tanzbein an der Senioren-Fasnacht mit dem Lozärner Fasnachtskomitee und den Fasnachtsgewaltigen. Die Eintrittsschwelle ist bei 60 Jahren angesetzt. Und zu spät sind Sie nicht dran, der Anlass dauert noch bis 18 Uhr.

PS. Offenbar wird hier sogar Ihre (schmutzige) Wäsche gewaschen...

Bild: Corinne Glanzmann

14:07 Uhr

14:04 Uhr

Und passen Sie bitte gut auf! Ein 23-jähriger Fasnächtler ist am Freitagnachmittag in der St. Galler Gemeinde Gommiswald rücklings von einem Fasnachtswagen gefallen. Er prallte mit dem Kopf auf die Strasse und musste anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen werden.

14:05 Uhr

Bild: Jakob Ineichen

In Root nimmt der Umzug richtig an Fahrt auf: Die ersten Formationen ziehen durchs Dorf.

Bild: Jakob Ineichen

14:01 Uhr

Wer den «rüüdig Samschtig» in der Stadt Luzern verbringt, wird von diesen beiden Fasnächtlern freundlich begrüsst. Sie haben sich einen Standplatz auf dem Camping «Sonnenwiese» gleich bei bei der Kapellbrücke bereits am Vormittag gesichert.

Bild: Jonathan Biedermann

13:58 Uhr

Bild: Jonathan Biedermann

Auf dem Rahthausplatz in Luzern wimmelt's von Guuggen und Schaulustigen. Während die «Löchlitramper Littau» den Platz beschallen, bahnen sich andere den Weg über die Rathaustreppe runter ans sonnige Reussufer.

Bild: Jonathan Biedermann

13:52 Uhr

Et voilà: Hier kommen die ersten Bilder vom Umzug in Root, wo offenbar einige Komödianten anzutreffen sind. Vor Ort ist unser LZ-Fotograf Jakob Ineichen.

13:45 Uhr

Zmittag an der Reuss: Vorausblickende Fasnachtsbegeisterte wissen, dass vor dem Trinken ordentlich gegessen werden sollte. Dieser Herr lässt es sich bei (s)einem «Hirn nature» gut gehen.

Bild: Jonathan Biedermann

13:40 Uhr

Oho! Es gibt noch mehr Gruppen, die Lust auf eine Tetris Challenge haben. Herzlichen Dank für das ganz tolle Bild von der Guggämuisig Rätschbäse Sarnä! Ihr seid ja auch für jeden Spass zu haben!

Unser LZ-Fotograf Boris Bürgisser hat kürzlich von den Guuggern der Räbedibäms in Hochdorf ein Tetris-Challenge-Bild gemacht:

Bild: Boris Bürgisser (8. Februar 2020)

Hier geht's zur Story über zahlreiche Guuggenmusigen aus Luzerner Landgemeinden, die dieses Jahr ein Jubiläum feiern.

13:35 Uhr

Blicken wir zum Start erst mal aufs Wetter von heute Nachmittag: Das Thermometer steht aktuell in Luzern bei etwas mehr als 10 Grad. Entlang der Reuss dürfte es aber sicher noch richtig heiss werden.

13:30 Uhr

Willkommen zu unserem Ticker am «rüüdige Samschtig»!

Heute ist in der Stadt Luzern vor allem Strassenfasnacht angesagt. Aber es gibt auch einige Fixtermine. Unsere Reporter und Fotografen sind auf den Strassen und Gassen unterwegs. Bleiben Sie dran!

Heute Samstag-Nachmittag:

ab 12 Uhr Chrienser Volksfasnacht, Kinderfasnacht mit Maskenprämierung

13.30 Uhr: Umzug in Root und Kinderfasnacht in Schüpfheim

14 Uhr: Umzug in Dagmersellen und Schachen

18.30 Uhr: Guugger-Einzug in Hochdorf

und ebenfalls auf dem Programm steht der «Schlumpf-Ball» im Hotel Sonne in Reiden sowie der «Güggali-Ball» in der Areggerhalle in Willisau-Daiwil.

Die gesamte Übersicht zu den Anlässen an diesem Fasnachts-Wochenende finden Sie hier.