Rundgang Aufbruchstimmung im Vorfeld der Luzerner Fasnacht: Die grossen Umzugswagen sind bereit Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) führte seinen traditionellen Baustellenrundgang etwas anders als üblich durch. Klar ist: Luzerns Fasnächtler dürfen sich auf farbenprächtige Umzüge freuen.

Besuch auf der Fasnachtswagen-Baustelle im Fliegerschuppen Allmend: Die Zunft zu Safran hat für die diesjährige Fasnacht ein riesiges Postauto gebaut. Es wurde am Donnerstagabend schon mal mit Konfetti eingeweiht. Bild: Roger Grütter (Luzern, 17. Februar 2022)

Noch vor zwei Wochen hielten das viele nicht für möglich. Doch jetzt ist klar: Die Luzerner Fasnacht 2022 findet statt, ohne Einschränkungen. Am Donnerstagabend lud das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) deshalb zu seinem traditionellen Baustellenrundgang, wo jeweils Fasnachtswagenbauer ihre Gefährte schon vorab stolz präsentieren.

Ganz wie immer verlief der Rundgang diesmal aber nicht. Statt des üblichen Ausflugs zu einigen ausgewählten Wagenbaugruppen in der Region begab sich der Tross der hochwohllöblichen, ehrenfesten Luzerner Fasnachtsgewaltigen in Pferdekutschen zuerst auf eine kleine Fahrt entlang der fasnächtlich dekorierten Schaufenster in der Stadt Luzern. Es ist dies eine einzigartige Fasnachtsaktion, welche das LFK dieses Jahr pandemiebedingt vorsorglich ins Leben gerufen hatte, ein Hingucker für die Bevölkerung.

Dann ging die Fahrt weiter zum Fliegerschuppen auf der Luzerner Allmend, wo die grossen Zünfte und Gesellschaften der Stadt Luzern jeweils ihre Umzugswagen bauen.

Im Fliegerschuppen auf der Allmend, wo die vier grossen Zünfte und Gesellschaften ihre Wagen für die Luzerner Fasnacht 2022 aufbauen und vorstellen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 17. Februar 2022)

Eines vorweg: Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben sich auch dieses Jahr trotz pandemiebedingter Widrigkeiten tüchtig ins Zeug gelegt. Das Publikum wird an den grossen Umzügen in Luzern wieder tolle Sujets zu sehen kommen.

Aufbruchstimmung im Fliegerschuppen

Im Fliegerschuppen herrschte Aufbruchstimmung. «Wir haben nie daran gezweifelt, dass es dieses Jahr eine richtige Fasnacht in Luzern geben wird», lautete einer der Sprüche. Oder: «Fasnacht findet im Herzen sowieso immer statt.» Für die musikalische Untermalung des Anlasses sorgte die Guuggenmsusig Latärndlihöckler Lozärn. Sie guugte und trommelte, was das Zeug hielt, und zeigte dazwischen, «dass Guuggenmusigen auch leise Töne draufhaben», wie LFK-Umzugschef Bruno Schmid von der Fidelitas Lucernensis anerkennend festhielt.

9 Bilder 9 Bilder Im Fliegerschuppen auf der Allmend bauen die vier grossen Zünfte und Gesellschaften ihre Wagen für die Luzerner Fasnacht 2022 – und stellen sie vor. Bild: Roger Grütter (Luzern, 17. Februar 2022)

Die Latärndlihöckler holen dieses Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum vom letzten Jahr nach. «Wir freuen uns riesig, das ist wie Weihnachten und zweimal Fasnacht zugleich», sagte der Latärndlihöckler-Tambourmajor. Und: «Wir haben trotz Unsicherheit ein neues, schönes Sujet kreiert.» Dieser Satz erntete tosenden Applaus von Seiten der Fasnachtsgewaltigen.

Die Latärndlihöckler Lozärn begleiteten den Anlass musikalisch. Bild: Roger Grütter (Luzern, 17. Februar 2022)

Zunft zu Safran: «Die Narren sind zurück»

Dann stellten die Zünfte und Gesellschaften ihre Umzugswagen vor. Noch wurde in den vergangenen Tagen und Wochen tüchtig gehämmert und gesägt. Doch jetzt sind die Wagen praktisch fertig gebaut, bereit für eine farbenprächtige Fasnacht. Ganz gross daher kommt der Wagen der Zunft zu Safran: ein riesiges Postauto in den gelbroten Farben der Zunft. Das Motto lautet: «Die Narren sind zurück.» Die Safranzünftler werden erstmals mit ihren Frauen und Kindern, insgesamt über 60 Personen, am Umzug mitfahren, unter anderem deswegen der riesige Wagen. Da kann man nur hoffen, dass sie damit am Umzug die Kurve um den Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz kriegen.

Wey-Zunft: Die Velostation, «die schön bachab ging»

Die Wey-Zunft hat ihren Umzugswagen in Form einer Velostation gestaltet, behängt mit goldenen Velos – «in Anlehnung an das an der Bahnhofstrasse geplante unterirdische Veloparking, das jetzt bei der Abstimmung so schön, bachab gegangen ist». So formulierten es die Weyzünftler bei der Präsentation.

Die Maskenliebhaber-Gesellschaft geht als Jägergruppe an den Umzug. Bild: Roger Grütter (Luzern, 17. Februar 2022)

Maskenliebhaber: «JägermeisterS Sauereien»

Die Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern kommt als Jägertruppe daher. Ihr Motto: «JägermeisterS Sauereien». Am Spiess mit dabei: Ein riesiges, halbgeschorenes Wildschwein. Die Maskenliebhaber boten eine kleine Kostprobe aus ihrem Fasnachtstheäterli dar. Dabei zeigte sich: Unter den Jägern versteckt sich eine Vegetarierin – das geht nun gar nicht!

Fidelitas: «Love is in the Luzerner air»

Als letzte der grossen Zünfte und Gesellschaften stellte die Fidelitas Lucernensis ihr Gefährt vor, einen Wagen geschmückt mit grossen Blumen und lieblichen Grende. Das Motto: «Love is in the Luzerner air». Flower-Power und Fasnacht vereint. Die Gesellschaft verspricht: «Wir werden viel Krach und Lärm machen.»

«Die Umzüge werden im gewohnten Rahmen ablaufen», versprach LFK-Medienchef Peti Federer. «Vielleicht mit etwas weniger Wagen als in früheren Jahren, weil die Vorlaufzeit in diesem speziellen Jahr halt doch sehr kurz war.» Er ist gespannt, auf welche Ideen die vielen Wagenbauer diesmal gekommen sind.

Die Zünftler und Gesellschafter und sonstigen Fasnachtsfreunde beschlossen den Rundgang im Fliegerschuppen mit einer grossen Portion «Ghackets und Hörnli». Die Fasnacht kann kommen.