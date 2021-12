Luzerner Fasnacht Dünkelweiher-Zunft verzichtet auf Zunftmeister Aufgrund der unsicheren Coronalage wurde nur ein «Botschafter» ernannt.

Die Zunft zum Dünkelweiher Luzern hat für die kommende Fasnacht keinen Zunftmeister gewählt, wie sie mitteilt. Dies, weil die Situation rund um das Coronavirus weiterhin unsicher sei. Anlässe wie die Besuche in Kindergarten und Altersheim seien bereits abgesagt worden.

Hans Steiger, Botschafter der Zunft zum Dünkelweiher Luzern. Bild: PD

Zuletzt war Antoinette Steck Zunftmeisterin, wegen Corona gleich zwei Jahre lang. Damit die Zunft gleichwohl gegen aussen repräsentiert wird, habe man nun einen Botschafter ernannt, heisst es in der Mitteilung: den «Ehrenzünftigen» Hans Steiger. Der Krienser war schon 1993 Zunftmeister. Weibel wird Werner Müller, der diese Aufgabe schon damals ausgeführt hatte und 2009 zudem das höchste Amt der Zunft bekleidete. Wie 1993 steht das nächste Zunftjahr unter dem Motto «Lustig ist das Zigeunerleben». Gerade in dieser Zeit brauche es Fröhlichkeit als Kontrast, so die Begründung. (std)