Luzerner Finanzausgleich: Schwache Gemeinden erhalten mehr Geld Im kommenden Jahr werden im innerkantonalen Finanzausgleich 154 Millionen Franken umverteilt. Das sind 6 Millionen mehr als im laufenden Jahr.

Der Kanton und die finanziell starken Gemeinden alimentieren den Finanzausgleich. 108 Millionen Franken stammen vom Kanton, 46 Millionen von den gut situierten Gemeinden wie Meggen, Horw oder Weggis. Bei den Nehmergemeinden stechen insbesondere Emmen und Escholzmatt-Marbach heraus. Emmen erhält im nächsten Jahr knapp 19,2 Millionen Franken, Escholzmatt-Marbach kann mit Einnahmen von 8,9 Millionen rechnen.

Der Finanzausgleich soll in Zukunft überprüft werden, wie das Finanzdepartement am Freitag mitteilte. Betrachtet wird insbesondere, wie stark die Unterschiede zwischen den Gemeinden verringert werden müssen und wie mit der fortlaufenden Erhöhung der Ausgleichszahlungen in den letzten Jahren umzugehen ist.