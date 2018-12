Luzerner Fotograf zeigt Bilder aus vier Jahrzehnten Eine aktuelle Ausstellung in der Kornschütte gibt einen spannenden Einblick ins Schaffen des Fotografen Felix von Wartburg (75).

Als Fotoreporter machte Felix von Wartburg Karriere. Mit Kamera und Schreibblock bewaffnet suchte der gebürtige Zürcher Tag für Tag neue Geschichten und Motive. Nun gewährt der 75-Jährige mit seiner Fotoausstellung «KLICK!» der Öffentlichkeit nun einen Einblick in sein Lebenswerk. Verhältnismässig deckt die Ausstellung in der Kornschütte nur einen kleinen Teil von Wartburgs langjährigem journalistischen Schaffen ab – umfassend ist sie trotzdem.

240 Schwarzweissfotografien von 1978 bis heute sowie 240 Farbfotos warten darauf, von den Besuchern studiert und bestaunt zu werden. Mit der Sonderschau «Total daneben» werden zudem die Früchte eines Langzeitprojektes gezeigt. Die Bildreihe umfasst 30 Fotos, die Felix von Wartburg in den vergangenen 40 Jahren aufgenommen hat. Viele der Bilder sind hier in der Region aufgenommen worden – Felix von Wartburg lebt seit über 30 Jahren in Luzern. Vorher arbeitete er unter anderem während zwei Jahrzehnten für die damals grösste Foto-Presseagentur «Photopresse» in Zürich.

Im Gegensatz zum langen Entstehungshorizont der Fotografien ist die Dauer der Fotoausstellung kurz. Mitte Dezember wurde sie eröffnet. Wer die Ausstellung noch besuchen möchte, muss sich beeilen: «KLICK!» kann nur noch bis am 29. Dezember besichtigt werden. (ih)