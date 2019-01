Luzerner Gebäudeeigentümer profitieren von Prämienrabatt Gute Nachrichten für Luzerner Gebäudeeigentümer: Die Prämienrechnung der Gebäudeversicherung Luzern fällt 2019 tiefer aus.

Prämienrabatt für die über 122‘000 Gebäude im Kanton Luzern. Im Bild: Kriens aus der Luft. (Bild: Christoph Arnet/arnetfotografik)

Den Luzerner Gebäudeeigentümern flattert diese Tage die Prämienrechnung ins Haus. Gemäss der Luzerner Gebäudeversicherung fällt die Rechnung in diesem Jahr rund 30 Prozent günstiger aus. «Dank finanziell erfolgreichen Vorjahren gewährt die Versicherung den Luzerner Gebäudeeigentümern einen Prämienrabatt von total 15 Millionen Franken», teilt die Versicherung mit.

So bezahlt beispielsweise ein Besitzer eines durchschnittlichen Einfamilienhauses für das Jahr 2019 rund 60 Franken weniger Prämie. In den letzten Jahren wurde der Kanton Luzern erfreulicherweise von grösseren Naturereignissen verschont, steht in der Mitteilung weiter. Zusammen mit den tiefen Feuerschäden und den guten Kapitalerträgen habe die Gebäudeversicherung Luzern in der Vergangenheit mehrere positive Jahresergebnisse erzielt. Der Rabatt werde den Reserven belastet, womit er keinen Einfluss auf das Geschäftsergebnis habe. (pd/zfo)