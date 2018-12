Luzerner Gebäudeversicherung unterstützt kantonale Vorhaben für den Hochwasserschutz

Zum zweiten Mal unterstützt die Gebäudeversicherung Luzern kantonale Projekte zum Schutz vor Naturgefahren. Sie zahlt total 2,1 Millionen Franken an zwei Hochwasserschutzprojekte am Dorfbach Ruswil und an der Kleinen Emme in den Gemeinden Luzern und Emmen.