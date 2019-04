Luzerner Grüne verlangen vom Kanton Veröffentlichung der Mobilitätszahlen Die Luzerner Grünen werfen dem Kanton in Sachen Verkehrsplanung Intransparenz vor. Nun verlangen sie vom Kanton die unverzügliche Veröffentlichung der Zahlen, die der Planung der Spange Nord zugrunde liegen.

(pd/dvm) Anlässlich der zweiten Informationsveranstaltung zur Überprüfung der Spange Nord hätten die Moderatoren darauf hingewiesen, dass Grundlage der Überprüfung, die für 2040 neu erhobenen Mobilitätszahlen seien. «Diese würden aufzeigen, dass ohne bauliche Massnahmen, also mindestens mit einer teilweisen Realisierung der Spange Nord, die Stadt Luzern im Verkehrschaos versinken würde», hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung der Luzerner Grünen.

Diese neu erhobenen Zahlen und Modelle habe der Kanton aber nicht einmal der betroffenen Standortgemeinde, der Stadt Luzern, zur Stellungnahme zukommen lassen. «Die Stadt und auch alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger wissen gar nicht, worauf denn der Kanton seine Erkenntnisse stützt.»

Kantonsrat Urban Frye und die Mitunterzeichner des Postulats fordern den Kanton nun auf, seine Berechnungsmodelle «ohne Verzug offen zu legen und auch die städtischen Prognosen mit in die Überprüfung einzubeziehen.»

Ebenso solle der Kanton auch aufzeigen, wie mit für den Klimaschutz erforderlichen Massnahmen Mobilitätsmodelle realisiert werden könnten, die einen weiteren Ausbau der Strasseninfrastruktur überflüssig machen würden.