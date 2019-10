Luzerner Halbmarathon ist ausverkauft Schon seit einigen Jahren ist der Halbmarathon die beliebteste Distanz am Swiss City Marathon in Luzern. Wie bei den vergangenen zwölf Austragungen ist auch der diesjährige Halbmarathon ausverkauft.

(dvm) Bereits sind über 11'500 Anmeldungen für den Swiss City Marathon in Luzern eingegangen. Die Halbmarathon-Kategorie über 21 Kilometer ist schon ausverkauft, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. In der Marathon-, Duo-Marathon- sowie in der 10-Kilometer-Kategorie seien noch Plätze verfügbar. Eine Online-Anmeldung ist noch bis Mittwochnacht um 23.59 Uhr möglich.

Startnummernausgabe für den 12. Swiss City Marathon Lucerne. (Bild: swiss-image.ch/Andy Mettler, Luzern, 27. Oktober 2018)

Für Kurzentschlossene hat die Nachmeldestelle im Hotel Schweizerhof Luzern am Freitag (16 bis 20 Uhr) und Samstag (10 bis 17 Uhr) geöffnet. Für den 10-Kilometer-Lauf sind am Sonntag in Horw auch noch Nachmeldungen möglich.

Starten mit Tadesse Abraham

Auch Schweizer Laufsportprominenz wird am Swiss City Marathon vor Ort sein. Der zurzeit schnellste Marathonläufer der Schweiz, Tadesse Abraham, wird die Läuferinnen und Läufer auf die Strecke schicken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Startschuss für den Marathon, DuoMarathon und Halbmarathon fällt am Sonntag pünktlich um 9 Uhr an der Haldenstrasse in Luzern.

Die Wetterprognosen versprechen laut den Organisatoren optimale Laufbedingungen.