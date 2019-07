Luzerner Hochschulabsolvent bringt das Internet ins Auto

Insgesamt wurden 110 Informatik-Absolventinnen und Absolventen von der Hochschule Luzern diplomiert.

Diplomierte Studiengang Bachelor of Science Hochschule Luzern/FHZ in Informatik (61 Diplomierte): Mike Amacker, Susten; Lukas Arnold, Affoltern am Albis; Pascal Baumann, Mettmenstetten; Samuel Berchtold, Giswil; Valentin Berger, St. Gallen; Julian Bigler, Wimmis; Samuel Bittmann, Arbon; Iwan Bolzern, Kriens; Mario Bucher, Wolhusen; Robin Bürgi, Lyss; Pius Dittli, Attinghausen; Michael Duijts, Arbon; Iwan Epp, Schattdorf; Sandro Eugster, Lauwil; Oswald Föhn, Schwyz; Markus Furrer, Luzern; Adrian Gebs, Thun; Florian Gemperle, Cham; Peter Gisler, Malters; Marco Glaus, Hergiswil NW; Mischa Gruber, St. Niklaus VS; Dario Heinzer, Neuheim; Simon Hischier, Oberems; Damir Hodzic, Cham; Kevin Huber, Neuenkirch; Carla Iten, Luzern; Tobias Jaeggi , Luzern; Dorus Janssens, Seewis Dorf; Cyrill Jauner, Mühleberg; Sukirthan Kasipillai, Zug; Markus Kaufmann, Wauwil; Andy Koch, Luzern; Tizian Koller, Grosswangen; Lendrit Malushi, Trimbach; Jony Margelist, Baltschieder; Jonas Marty, Arth; Eve Meier, Zug; Jeremy Meier, Sins; Julian Meier, Luzern; Alan Meile, Auw; Alexander Morard, Lungern; Michael Moser, Luzern; Nino Padrutt, Luzern; Luca Paiva Dias, Visp; Nam Pham, Dierikon; Thushjandan Ponnudurai, Boll; Dario Renggli, Entlebuch; Fabrizio Rohrbach, Sissach; Sandro Roth, Aesch LU; Joel Salzmann, Mörel; Rico Scheller, Neuheim; Lucas Schnüriger, Steinen; Daniel Schumacher, Willisau; Colin Schwarz, Kloten; Joel Steiger, Triengen; Tobias Sturzenegger, Kriens; Cyrille Ulmi, Beromünster; Melvin Werthmüller, Unterägeri; Dane Wicki, Hünenberg; Sandro Wicki, Reiden; Pascal Wullschleger, Stansstad.



Diplomierte Studiengang Bachelor of Science Hochschule Luzern/FHZ in Wirtschaftsinformatik (44 Diplomierte): Paul Aeschlimann, Bern; Jan Baumeler, Grosswangen; Anja Bienz, Emmenbrücke; Remo Blattmann, Cham; Silvia Brun, Luzern; Michael Dünki, Rothenburg; Ivan Duss, Kriens; Patrick Erni, Risch; Linda Graber, Steinhausen; Nicolin Lucas Günter, Oberdorf NW; Marco Gwerder, Brunnen; Celine Hunkeler, Luzern; Linus Huonder, Rotkreuz; Silvan Inderkummen, Leuk Stadt; Martina Jakovcic, Sursee; Timothy Jung, Luzern; Yann Keiser, Küssnacht am Rigi; Ursulina Kölbener, Appenzell; Heidi Kölliker, Thalwil; Vitor Krasniqi, Luzern; Stanley Ho Tak Lam, Biel/Bienne; Thomas Morger, Steinhausen; Luca Muri, Horw; Marc Näf, Kriens; Stefanie Najer, Dagmersellen; Marco Odermatt, Hergiswil NW; Matthias Perrollaz, Naters; Jeremy Peter, Obfelden; Fiona Larissa Pfister, Buchs ZH; Robin Purtschert, Rickenbach SZ; Joel Rodriguez, Baar; Mike Rütti, Lyss; Lino Schafflützel, Rothenthurm; Michael Schröder, Luzern; Kevin Schuler, Rothenthurm; Pirmin Schuler, Sattel; Dominik Stirnimann, Adligenswil; Emanuel Strehler, Ibach; Nico Sturzenegger, Bern; Thushani Thangarajah, Oberwil b. Zug; Aathavan Theivendram, Luzern; Tamara Tomic, Ebikon; Jan Tschopp, Eich; Ovija Vettimayilnathan, Zürich.



Diplomierte Studiengang Master of Science Hochschule Luzern/FHZ in Engineering Technik + IT FTAL (5 Diplomierte): Roman Bachmann, Ebikon; Sandro Cilurzo, Intragna; Matthias Eiholzer, Geuensee; David Jenni, Sempach; Marco Zurmühle, Sarnen. (pd)