Luzerner Holz soll stärker genutzt und der Jungwald besser gepflegt werden Der Regierungsrat sieht beim Luzerner Wald Handlungsbedarf. Das geht aus seinen Antworten auf zwei Postulate von CVP-Kantonsrat Ludwig Peyer (Willisau) hervor.

Ein Forstwart bei der Arbeit in einem Luzerner Wald.

Bild: Nadia Schärli

Dem Luzerner Wald ging es schon besser. Im Januar 2018 fegte Sturm Burglind über den Kanton Luzern. Der darauffolgende Sommer ging als einer der trockensten in die Geschichte ein. 2019 machte der Borkenkäfer den Bäumen besonders zu schaffen und im Frühling dieses Jahres litt der Wald erneut unter der Trockenheit. Dies geht aus zwei Vorstössen von CVP-Kantonsrat Ludwig Peyer (Willisau) hervor, die von Parteikollegen und Politikern von FDP, SVP und Grünen mitunterzeichnet wurden.

Ludwig Peyer vertritt als Präsident des Verbands Luzerner Korporationen die grossen Waldbesitzer des Kantons. Zum einen fordert er mehr Beiträge für den Jungwald. Dessen Pflege wurde in den letzten Jahren mit durchschnittlich einer halben Million Franken von Bund und Kanton unterstützt. Mittels Postulat verlangt Peyer:

«Die Summe für die bestehenden und die Finanzierung der neuen Förderprogramme sollen markant erhöht werden.»

Der Luzerner Regierungsrat beantragt eine teilweise Erheblicherklärung.

Holzbranche wegen Billigimporten stark unter Druck

Beim zweiten Postulat ist die Regierung für eine Erheblicherklärung. Im Vorstoss geht es um die wirtschaftliche Bedeutung der Holzbranche. Peyer fordert die Prüfung von Fördermassnahmen zur Stärkung der Holzkette Luzern. Waldeigentümer, sowohl private wie auch öffentliche, würden zu wenig in den Wald investieren, weil die Kosten nicht mehr gedeckt seien. «Nicht zuletzt durch den Import von billigem Holz aus dem Ausland und durch die grossen Mengen Schweizer und Luzerner Sturmholz liegen die Holzpreise teilweise sehr tief mit entsprechend fatalen Auswirkungen», schreibt der Kantonsrat. Die Holzkette sei im Kanton ein wichtiger Wirtschaftszweig. Peyer wünscht sich daher, dass er noch stärker in den Fokus der Wirtschaftsförderung und regionaler Projekte gelangt. In der Bau- und Energiewirtschaft brauche es auch für private Bauherren Anreize.

Regierung gegen Gleichstellung von Schutz- und Wirtschaftswald

Die Regierung antwortet, dass sie in Zusammenarbeit mit der Branche eine Offensive unterstützt, «um die Verwendung von Luzerner Holz mit geeigneten Instrumenten anzukurbeln und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klima-, Energie- und Umweltziele von Bund und Kanton zu leisten». Die Regierung will die Massnahmen auf den Bund abstimmen – «um insbesondere auch die Finanzierbarkeit sicherzustellen». Nicht vorgesehen ist es, die staatliche Förderung des Wirtschaftswaldes jener des Schutzwaldes gleichzustellen – ein Wunsch von Peyer. Die Regierung schreibt:

«Das hätte für den Kanton Luzern erhebliche finanzielle Mehraufwendungen zur Folge.»

In der Stellungnahme führt der Regierungsrat aus, dass die Bedeutung einer funktionierenden Holzkette seit längerer Zeit anerkannt sei, und verweist auf Programme wie das Projekt «Holzcluster Zentralschweiz» oder Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz. Auch im Planungsbericht über die Klima- und Energiepolitik sei die Holzförderung ein wichtiges Thema. Die Bedeutung des Waldes und des Holzes als nachhaltiger Baustoff, Energieträger und CO 2 -Speicher sei breit akzeptiert. Ergänzende Massnahmen zur Förderung würden geprüft.

Organisierter Wald hat für Regierung Vorrang

Bei der Jungwaldpflege, dem Thema im anderen Vorstoss, räumt der Regierungsrat ein, dass die beantragten Kontingente im laufenden Jahr erstmals über dem verfügbaren Budget liegen. Es sei aber gelungen, mehr Mittel via Bund freizugeben. «Es handelt sich dabei um zeitlich und finanziell begrenzte Möglichkeiten zur Aufstockung der Mittel.» Bei knappen Mitteln habe der organisierte Wald Vorrang. Ein Grossteil der rund 12'000 Luzerner Waldeigentümer hat sich zu Regionalen Organisationen (RO) zusammengeschlossen. Die Regierung geht davon aus, dass mit den Folgen des Klimawandels zusätzliche Kosten für die Jungwaldpflege in der Höhe von 300'000 Franken pro Jahr anfallen. Im Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 ist eine jährliche Aufstockung von 50'000 Franken geplant.

Ludwig Peyer sagt zu den Antworten der Regierung auf Anfrage: «Sie hat erkannt, dass beim Wald Handlungsbedarf besteht.» Im Gegensatz zum Regierungsrat sehe er aber auch beim Wirtschaftswald Handlungsbedarf. Er dürfe nicht vernachlässigt werden, damit er seine Klima-Schutzfunktion wahrnehmen könne. «Der Anstieg der vorgesehenen Mittel für die Jungwaldpflege ist löblich, aber eher klein.» Ausserdem dauere es zu lange:

«Was es jetzt braucht, ist ein Ruck, denn was heute nicht gepflanzt wird, fehlt der nächsten Generation.»