Luzerner Jungregisseurin gewinnt Innerschweizer Nachwuchs-Kurzfilmwettbewerb 2018

Arbeitstitel: Ayana

Kategorie: Dokumentarfilm

Inhaltsbeschrieb: Auf einer Reise durch Landschaften und Jahreszeiten begegnet Anouk den wilden Tieren, die da leben. Ihre Körper könnten unterschiedlicher nicht sein. Was sie miteinander verbindet, ist etwas Unsichtbares, das wir alle tief in uns tragen. Es nennt sich Ayana. Doch was ist, wenn der eigene Körper nicht in eine Welt passt, in der alles in Kategorien betrachtet wird? Ein Essay über versteckte Wesen und das Gefühl, seiner eigenen Anatomie fremd zu sein. Ein ungewöhnlicher Tierfilm über Menschen. (pd)