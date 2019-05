Luzerner Kantonsgericht hebt Bewilligung für Modulbau bei Schulhaus Kuonimatt auf

Das Luzerner Kantonsgericht heisst eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde von Anwohnern des Schulhauses Kuonimatt teilweise gut. Es hebt die Bewilligung für den Neubau eines Modulbaus auf. Jonas von Flüe

Im Schulhaus Kuonimatt herrscht Platzmangel. (Bild: Philipp Schmidli, Kriens, 1. Juni 2018)

Hunderte Wohnungen entstehen in den Krienser Quartieren Schweighof und Mattenhof. Das hat Auswirkungen auf das Schulhaus im Nachbarquartier Kuonimatt. In fünf Jahren sollen dort viermal mehr Kinder in den Unterricht gehen. Laut der Krienser Schulraumplanung wird die Anzahl Primarschulklassen von heute fünf auf zwölf steigen, die Anzahl Kindergartenklassen von zwei auf vier.



Der Krienser Stadtrat wollte diesem massiven Anstieg der Schülerzahl in zwei Etappen Rechnung tragen. Erstens sollte der bestehende Modulbau um eine zweite Etage erweitert und ein Modulbau von der Krauerwiese in die Kuonimatt verschoben werden. Zweitens sollte das Schulhaus erweitert werden. Nachdem der Kredit in der Höhe von 3,3 Millionen Franken für die Errichtung der beiden Module im Einwohnerrat bereits im Dezember gestrichen wurde und der Stadtrat den Auftrag erhielt, die Modul-Strategie zu überdenken, muss er nun einen weiteren Rückschlag einstecken: Das Luzerner Kantonsgericht heisst eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde von Anwohnern teilweise gut und entzieht der Stadt damit die Bewilligung für den Neubau der geplanten Modulanlage. Das geht aus dem Urteil vom 11. April hervor.

Stadtrat hat Kompetenzen überschritten

Die beschwerdeführenden Anwohner störten sich unter anderem am Verlust der Rasenfläche neben dem Schulhaus. Gemäss dem Bau- und Zonenreglement Kriens (BZR) seien die im Zonenplan eingezeichneten öffentlichen Spielplätze und Freizeitanlagen zu erhalten. Bei ausnahmsweiser Aufhebung einer solchen Fläche sei für einen gleichwertigen Ersatz zu sorgen, machen sie geltend. Es sei widersprüchlich, einerseits die Schulhauskapazität auszubauen und andererseits die Spielflächen zu verkleinern.



Der Stadtrat hat vor einem Jahr eine Bestimmung für Freiflächen erarbeitet. Darin unterscheidet er zwischen «wertvollen» und «weiteren» Flächen. Für Erstere ist, wenn sie überbaut werden, ein Ersatz nötig, für Letztere nicht. Die für das zweite Modul vorgesehene Wiese hat er dabei nicht als wertvoll eingestuft. Sprich: Die Fläche hätte nicht kompensiert werden müssen.

Das Kantonsgericht ist allerdings der Meinung, dass der Stadtrat Kriens mit dem Erlass der genannten Bestimmung seine «Rechtsetzungskompetenzen» überschritten hat. Darum sei auch die Bewilligung für den Neubau des Schulmoduls nicht rechtmässig. Die Bewilligung der Aufstockung der bestehenden Modulanlage wurde vom Gericht hingegen nicht beanstandet. Die Beschwerdeführer argumentierten diesbezüglich unter anderem mit einer erhöhten Lärmbelastung infolge der glatten Fassadenausführung.

Stadtrat muss Urteil nun analysieren

Die Folgen dieses Urteils sind unklar. Der Krienser Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) erklärt auf Anfrage, dass man das Urteil zuerst analysieren müsse. Bildungsvorsteherin Judith Luthiger (SP) stellte bereits im Dezember einen Plan B für das nächste Schuljahr vor: Eine Klasse hat im Schulhaus Kuonimatt keinen Platz und wird deshalb ins Roggern verschoben. Dafür muss eine Klasse von dort im Krauerschulhaus unterrichtet werden, wo noch genügend freie Räume vorhanden sind.