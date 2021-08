Luzerner Kantonsgericht Mann zündet seinen Lebenspartner an: Gericht spricht von versuchter Tötung Der Mann, der seinen Lebenspartner nach einem Streit anzündete, muss ins Gefängnis. Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Opfers lässt das Gericht nicht gelten.

In seinem begründeten Urteil bestätigt das Luzerner Kantonsgericht die Strafanträge der Vorinstanz: Der heute 51-jährige Spanier, der seinen Lebenspartner in Flammen setzte, muss für 4 Jahre hinter Gitter. Seinem ehemaligen Lebenspartner muss er eine Genugtuung von 35'000 und eine Parteientschädigung von 15'000 Franken zahlen. Dem Kantonsgericht schuldet der Beklagte Verfahrenskosten von über 100'000 Franken. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Das Kantonsgericht Luzern am Hirschengraben. Nadia Schärli (11. Mai 2021)

Weder Suizidabsichten noch ein Unfall

Das Beziehungsdrama ereignete sich in einer Dezembernacht 2015. Nachdem der Besuch die Wohnung verlassen hatte, kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Der Streit eskalierte und der Beschuldigte soll in der Folge seinen Lebenspartner angezündet haben. Damit endete ihre 10-jährige Beziehung. Der Lebenspartner erlitt an 19 Prozent seiner Körperoberfläche schwere Verbrennungen und habe sich in Lebensgefahr befunden, schreibt das Gericht.

Bereits an der Verhandlung vor dem Kriminalgericht wurden drei Thesen zum Tathergang formuliert: Unfall, versuchter Suizid und versuchte Tötung. Das Kriminalgericht verurteilte den Spanier wegen versuchter Tötung. Dagegen wurde Berufung eingelegt. Am Kantonsgericht wurde der Fall im Oktober und Dezember 2020 erneut verhandelt.

Keine Anzeichen geistiger Beeinträchtigung

Die Verteidigung forderte, dass die Aussagen des Privatklägers, der ehemalige Lebenspartner des Beschuldigten, mit einem Glaubhaftigkeitsgutachten geprüft werden sollen. Dies, weil der Privatkläger sich nur lückenhaft an den Tathergang erinnere, widersprüchliche Aussagen machte und selber von einer posttraumatischen Störung berichtete. Die Verteidigung bemerkt dazu:

«Es bestehen damit ernsthafte Anzeichen, dass er (Privatkläger) sich im Sinne einer geistigen Beeinträchtigung nicht korrekt erinnere.»

Das Gericht lehnte diesen Antrag ab und schreibt dazu im vorliegenden begründeten Urteil, «Anzeichen einer geistigen Störung sind beim Privatkläger aufgrund der verschiedenen Aussagen nicht auszumachen». Zur These, er hätte einen Suizid versucht, gibt der Privatkläger an: «Er habe nie die Absicht gehabt, sich in suizidaler Absicht zu verbrennen. Er habe ja eine Pistole zu Hause und würde sich in einem solchen Fall erschiessen.»

Tat durch nichts gerechtfertigt

Das Gericht geht beim Beschuldigten von einem mittelschweren bis schweren Tatverschulden aus und verurteilt ihn wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung zu 4 Jahren Gefängnis. In seiner Begründung hält das Kantonsgericht fest: «Die spontane Reaktion mit Ergreifen von Streichhölzern und dem Anzünden des Privatklägers stelle in einem gewissen Mass eine Kurzschlusshandlung dar, welche aber durch nichts gerechtfertigt werden kann.» Dem 50-jährigen Spanier wurde der Pass eingezogen, den er nach Verbüssen der Strafe wieder erhält. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.