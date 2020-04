Andreas Galli übernahm am 1. Juni 2019 das Präsidium des Luzerner Kantonsgerichts. Der 1975 in Willisau geborene Galli hat das Primarlehrerpatent erworben, bevor er Rechtswissenschaften in Basel studierte. Er schloss mit der Promotion zum Dr. iur. und dem aargauischen Fürsprecherpatent ab. Er war Richter an allen Bezirksgerichten des Kantons Luzern. 2015 wurde er Kantonsrichter. Aktuell unterrichtet er an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern. (rgr)