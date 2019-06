Luzerner Kantonsrat behandelt Zahlen zu Spange Nord dringlich

Drei der sieben für dringlich beantragten Vorstösse sind das auch. Das hat der Luzerner Kantonsrat am Montagmorgen entschieden. So wird das neu zusammengesetzte Parlament am Dienstagnachmittag über den Autobahnzubringer Spange Nord diskutieren.