Luzerner Kantonsrat: Die CVP wird ihre Spitzenposition verteidigen Die Luzerner SVP und FDP wollen massiv Wähleranteile gewinnen. Sie dürften ihre hohen Ziele nicht ganz erreichen. Die Mitte kann ihre Mehrheit wohl auch im neuen Parlament halten. Lukas Nussbaumer

Blick auf einen Teil der CVP-Fraktion, der mit 38 Mitgliedern grössten Gruppe im 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat. (Bild: Pius Amrein, 12. Dezember 2016)

Die 120 Sitze im Luzerner Kantonsrat sind so begehrt wie nie: 801 Frauen und Männer bewerben sich dafür – deutlich mehr als vor vier Jahren. Das hohe Interesse erstaunt, da die Stärkeverhältnisse stabil sind. So bewegte sich 2015 nur wenig: SVP und FDP konnten 2015 je zwei Mandate gewinnen, die Grünen verloren deren zwei, während CVP und GLP je eines einbüssten (siehe Grafik).

Sitzverteilung im Luzerner Kantonsrat Sitzzahl 2015 Sitzzahl 2011 0 20 40 60 80 100 120 CVP SVP FDP SP Grüne GLP Total Partei

Grössere Rochaden dürfte es auch am 31. März nicht geben. Es muss sich weder eine Partei vor massiven Verlusten fürchten, noch kann eine andere auf hohe Gewinne hoffen. Die Wahlstrategen in den Parteizentralen beurteilen das selbstredend anders. Die SVP möchte die CVP überholen, die FDP die SVP. Wollen beide Parteien ihre Ziele erreichen, müssten sie massive Gewinne verbuchen.

CVP kann Mitte und Links zu Mehrheiten verhelfen

Am ehesten erreichbar scheint die Absicht der FDP, die im Gegensatz zu SVP und CVP auch national im Hoch ist. Gelingt den Freisinnigen wie 2015 tatsächlich eine Steigerung und kann die CVP ihre Verluste minimieren, können die beiden Mitteparteien auch die neue Legislatur als Krösusse in Angriff nehmen. Aktuell halten die früheren erbitterten Rivalen 63 der 120 Parlamentsmandate, können also bei entsprechender Fraktionsdisziplin jederzeit für Mehr­heiten sorgen.

Die CVP kann aber nicht nur den Mitte-Positionen zum Durchbruch verhelfen – sie verfügt auch mit SP und Grünen zusammen über mehr als die Hälfte der Sitze, nämlich über deren 61.

Machen Grüne und GLP ihre Verluste von 2015 wett?

Trotz wenig Hinweisen auf grosse Verschiebungen: Langweilig wird der Wahltag vom 31. März nicht. So wird sich zeigen, ob die Grünen und Grünliberalen ihre vor vier Jahren erlittenen Scharten auswetzen können und ob die SP von ihrem Erfolg bei den Prämienverbilligungen profitieren kann. Leichte Gewinne sind den drei kleinsten Kantonratsfraktionen auf jeden Fall zuzutrauen.

Dass Kleinparteien wie BDP oder EVP ins Parlament einziehen, ist hingegen unwahrscheinlich. Spannend zu beobachten wird auch sein, wie viele der 103 erneut antretenden Kantonsräte die Wiederwahl schaffen. Vor vier Jahren mussten 11 amtierende Parlamentarier ihr Pult räumen. Auf ebenso viel Interesse stossen wird, wie viele der 64 amtierenden oder ehemaligen Gemeinderäte den Sprung nach Luzern schaffen. Derzeit sitzen 33 Gemeindevertreter im Kantonsrat.