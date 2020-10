Luzerner Kantonsrat lehnt zentrale Plattform für Jugendangebote ab Das Postulat von Jonas Heeb brachte die Forderung des Jugendparlaments vor den Kantonsrat, eine zentral geführte Plattform zu Freizeit-, Familien- und Förderangebote kreieren.

An der letztjährigen kantonalen Jugendsession des Jugendparlamentes kam die Forderung, eine zentrale Plattform für Angebote für Kinder und Jugendliche im Kanton Luzern zu schaffen. Somit würde den Familien und Jugendlichen die Übersicht über die vielen Angebote vereinfacht werden. Die Forderung trug Jonas Heeb (Junge Grüne) als Postulat in die Kantonsratssession.

Der Anlass "Step into Action" soll Jugendliche dazu motivieren und befähige, unsere Gesellschaft mitzugestalten.

Pius Amrein (19. Oktober 2020)

Die Forderung hatte jedoch einen schweren Stand. In seiner Antwort erklärte der Regierungsrat, dass die Gemeinden bereits auf ihren Webseiten über Angebote informierten und dass es kantonsweit entsprechende Plattformen gebe. Eine kantonale, zentral geführte Plattform sei zu aufwendig und darum nicht machbar – auch weil die Ressourcen dafür fehlten. Die Informierung über lokale und kommunale Angebote solle weiterhin Sache der Gemeinde bleiben.

Angebote weiterhin nicht «auf einen Klick» einsehbar

Jonas Heeb betonte in seiner Stellungnahme, dass die vorgetragenen Probleme durchaus lösbar seien und die Plattform als eine Chance angesehen werden sollte. Pia Engler (SP) anerkannte, dass es zahlreiche Angebote sowie Informationen dazu vorhanden seien, diese aber eben nicht «auf einen Klick» zugänglich seien. Die Angebote digital zu bündeln, sei deshalb wünschenswert. Obwohl sich die SP und die Grünen für die Annahme des Postulats einsetzten, hielten die FDP, GLP sowie die SVP dagegen. Am prägnantesten fasste wohl Urs Dickerhof die Ablehnung des Postulats in Worte: «Sepp aus Wauwil interessiert es wohl nicht, dass in der Stadt Luzern ein Macramé-Kurs durchgeführt wird.» Das Postulat wurde abgelehnt.