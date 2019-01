Luzerner Kantonsrat schickt Laptop-Entschädigung bachab

Luzerner Kantonsrat schnürt engen Zeitplan für 200-Millionen-Reform

Das Volk kann am 19. Mai über die Aufgaben- und Finanzreform abstimmen. Der Kantonsrat hat der Vorlage am Dienstagmorgen in erster Beratung zugestimmt. Dies zum Leidwesen der Linken – und einigen Bürgerlichen.