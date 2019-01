Luzerner Kantonsrat schnürt engen Zeitplan für 200-Millionen-Reform Das Volk kann am 19. Mai über die Aufgaben- und Finanzreform abstimmen. Der Kantonsrat hat der Vorlage am Dienstagmorgen in erster Beratung zugestimmt. Dies zum Leidwesen der Linken – und einigen Bürgerlichen. Niels Jost

Der Luzerner Kantonsrat an seiner Januar-Sitzung. (Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Januar 2019))

Der 120-köpfige Luzerner Kantonsrat hat am Dienstagmorgen der Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 2018 in erster Beratung mit 67 zu 37 Stimmen zugestimmt. Während sich wie erwartet SP, Grüne und GLP gegen die «Jahrhundertreform» stemmten, erhielten sie aber Unterstützung einzelner Gemeindevertreter aus den bürgerlichen Reihen.

Entsprechend emotional wurde die Debatte am Dienstagmorgen geführt. Gleich 15 teils harsche Voten aus allen Fraktionen gingen gleich zu Beginn zu einer dringlichen Anfrage von Irene Keller (FDP, Vitznau) ein. Sie stellte 17 Fragen zur AFR, mit der Aufgaben von rund 200 Millionen Franken zwischen Kanton und Gemeinden umverteilt werden sollen.

Gemeindevertreter forderten zweite Vernehmlassung

Anfrage-Stellerin Irene Keller – ehemals Gemeindeammann von Vitznau – verlangte zum Beispiel eine zweite Vernehmlassung für das Jahrhundertwerk. Gleiches wollte Kantonsrat Urs Brücker (GLP), Gemeindepräsident von Meggen. Ihm zufolge seien die Gemeinden zu wenig in die Ausarbeitung der Vorlage miteinbezogen worden. «Die letzte Sitzung mit dem Gemeinderat fand vor einem Jahr, im Januar 2018 statt.» Vitznau und Meggen gehören zu den 15 Gemeinden, welche durch die Reform benachteiligt würden.

Zeitplan in der Kritik: 2. Lesung bereits am 18. Februar

Zu reden gab insbesondere auch der Zeitplan, welcher die Regierung vorlegt. Die AFR soll bereits an einer Sondersession am 18. Februar zu Ende beraten werden und am 19. Mai an die Urne kommen – gleichzeitig mit der Steuervorlage des Bundes, deren Ausgang die AFR stark beeinflusst.

«Es kann nicht sein, dass der Zeitdruck dieses gewichtige Geschäft beeinflusst», sagte CVP-Kantonsrätin und Grepper Gemeindepräsidentin Claudia Bernasconi. Und Jörg Meyer (SP, Adligenswil) sagte: «Der Inhalt der AFR mag durchaus korrekt sein, aber der Prozess, wie sie zu Stande gekommen ist, ist für dessen grosse Bedeutung unhaltbar.»

Mehrheit der CVP, FDP und SVP hält zusammen

Doch selbst die kritischen Voten aus den bürgerlichen Reihen konnten das Geschäft nicht gefährden. Zu stark hielt die Mehrheit der CVP, FDP und SVP zusammen. Ihr Hauptargument fasste Armin Hartmann passend zusammen: Würde man die einzelnen Punkte der 200-Millionen-Reform separat umsetzen wollen, hätten diese weder im Parlament noch vor dem Volk eine Chance, sagte der SVP-Kantonsrat, welcher gleichzeitig Gemeindeammann von Schlierbach und Finanzexperte beim Verband Luzerner Gemeinden ist. Damit könne man den seit Jahren geforderten und grösstenteils unbestrittenen neuen Kostenteiler bei der Volksschule sowie die Massnahmen beim Wasserbau vergessen, so Hartmann weiter.

Ins selbe Horn blies auch Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos). Es sei nicht möglich, Aufgaben im Umfang 200 Millionen Franken zwischen Kanton und Gemeinden zu verschieben, ohne dass gewisse Kommunen benachteiligt würden. «Ich kann ihnen versichern, wir haben Ihnen die optimalste Variante vorgelegt», sagte Schwerzmann.

Bis zur zweiten Beratung im Februar wird die AFR noch in der Kommission Wirtschaft und Abgaben feinjustiert. Die grossen Pflöcke sind mit dem Entscheid am Dienstagmorgen jedoch eingeschlagen.