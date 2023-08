Luzerner Kantonsrat So begründet Fredy Winiger von der SVP sein Nein zum Stimmrechtsalter 16 Die Staatspolitische Kommission des Luzerner Kantonsrats war sich beim Stimmrechtsalter 16 uneins. Deshalb musste Kommissionspräsident Fredy Winiger (SVP, Kleinwangen) den Stichentscheid fällen.

Exklusiv für Abonnenten

Fredy Winiger (SVP, Kleinwangen) trat im September aus dem Luzerner Kantonsrat zurück.

Bild: Dominik Wunderli

Warum haben Sie sich gegen Stimmrechtsalter 16 ausgesprochen?

Fredy Winiger: Erstens war unsere Fraktion geschlossen dagegen. Und zweitens soll für mich das aktive und passive Stimmrecht gekoppelt bleiben. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Es kann nicht sein, dass zwei unterschiedliche Altersgrenzen gelten, indem man mit 16 wählen und abstimmen kann, aber erst mit der Volljährigkeit in ein Amt gewählt werden kann.

Bevor ein Kommissionspräsident den Stichentscheid fällen kann, braucht es zwei Abstimmungen. Die Staatspolitische Kommission zählt 13 Mitglieder; es hätte also ein Resultat geben können.

Beide Abstimmungen gingen 6:6 aus, weil sich ein Kommissionsmitglied seiner Stimme enthalten hat.

Warum hat die Kommission keinen Gegenentwurf ausgearbeitet?

Eine Einzelinitiative muss wortgetreu umgesetzt werden. Wir hätten also höchstens beschliessen können, den Gemeinden die Wahl über das Stimmrechtsalter 16 zu lassen. Das wollte die klare Mehrheit der Kommission aber nicht.

Sie sind nicht mehr Kantonsrat. Dennoch: Welches Resultat erwarten Sie bei der Behandlung des Stimmrechtsalters 16 im Parlament?

Es wird wie in der Kommission sehr knapp ausgehen. Und es werden sicher viele Argumente dafür und dagegen ausgetauscht werden. Das haben wir in der Kommission ebenfalls getan, dazu viele Personen eingeladen und angehört. Das ist es in diesem Fall auch wert.