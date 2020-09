Luzerner Kantonsrat tagt frühestens im Januar wieder im Kantonsratssaal – kommt's zu einer Session auf der Landschaft? Noch mindestens vier Sessionen finden in der Messe Luzern statt. Wie es im kommenden Jahr weitergeht, ist noch offen.



Der Kantonsrat kann bis auf Weiteres nicht in seinem angestammten Saal an der Bahnhofstrasse tagen. Die September-Session, die kommenden Montag beginnt, findet wiederum in der Messe Luzern statt. Dies gilt auch für die weiteren drei Sessionen, die bis Ende Jahr geplant sind. Das hat die Geschäftsleitung des Kantonsrates «nach Einschätzung der aktuellen Lage» entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Grund dafür ist, dass die nach wie vor geltenden Schutzbestimmungen infolge der Coronapandemie im Kantonsratssaal nicht eingehalten werden können. Das Schutzkonzept, das bereits bei der Mai- und Juni-Session in der Messe gegolten hat, werde beibehalten, heisst es. Für die Bevölkerung wird wiederum ein Live-Stream zur Verfügung gestellt. Neu ist, dass beim Ein- und Ausgang und beim Anstehen für das Mittagessen Masken getragen werden müssen.

Öffentliche Ausschreibung ist ein Thema

Das Parlament wird demnach frühestens für die Januar-Session 2021 in den Kantonsratssaal zurückkehren. Ob dies tatsächlich möglich sein wird, steht in den Sternen und hängt entscheidend vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj sagt auf Anfrage: «Wir prüfen ein mögliches Schutzkonzept für den Kantonsratssaal.» Dazu gehören die Maskenpflicht und auch technische Fragen, wie etwa ob die Lüftung ausreichend sei oder der Sessionsablauf geändert werden müsste. Auch stelle sich die Frage, wie man mit Kantonsrätinnen und Kantonsräten umgehe, die zur Risikogruppe gehörten, sagt Fanaj. «Im Zentrum der Überlegungen steht der Schutz aller Personen, die an einer Session beteiligt sind.»

Ist eine Rückkehr in den Kantonsratssaal im Januar nicht möglich, werden neben der Messe Luzern weitere Optionen geprüft. «Die Kosten machen eine öffentliche Ausschreibung dann zwingend», sagt Fanaj. Über mögliche Alternativstandorte habe sich die Geschäftsleitung zwar noch nicht unterhalten, so die Kantonsratspräsidentin. In der Medienmitteilung wird aber auch die Möglichkeit einer Session auf der Landschaft genannt.

60'000 Franken zusätzlich pro Sessionstag

Wie einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage von Damian Hunkeler (FDP, Luzern) zu entnehmen ist, kostet ein Sessionstag in der Messe Luzern zusätzlich rund 60'000 Franken. Hinzu kommen die ordentlichen Kosten wie Sitzungsgelder und Reisespesen von rund 40'000 Franken. Laut Andreas Töns, Informationschef des Kantons, ist davon auszugehen, dass auch die restlichen Sessionstage in der Messe zusätzliche Kosten von je rund 60'000 Franken verursachen werden. Gegenwärtig werde abgeklärt, ob die bis Ende Jahr anfallenden externen Leistungen nach einer Ausschreibung verlangen.

Für Dienstleistungen gilt für freihändige Vergaben ein Schwellenwert von 150'000 Franken, für das Einladungsverfahren 250'000 Franken. «Massgebend ist dabei der einzelne Vertragswert, nicht die Gesamtkosten der Durchführung», so Töns. Werden diese Werte überschritten, ist eine öffentliche Ausschreibung zwingend. «Ausnahmsweise ist eine freihändige Vergabe auch bei höheren Auftragswerten zulässig, wenn ein sogenannter Ausnahmetatbestand vorliegt. Eine solche Ausnahme ist die zeitliche Dringlichkeit, wie sie für die Mai- und Junisession wegen der Coronabestimmungen vorlag», sagt Töns. Laut dem Informationschef ist aber klar: «Tagt der Kantonsrat nächstes Jahr immer noch auswärts, läuft es auf eine Ausschreibung hinaus.»

Der Kantonsratssaal bleibt übrigens nicht ungenutzt: Bis auf weiteres tagt dort der Grosse Stadtrat, das Parlament der Stadt Luzern.

