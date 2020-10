Luzerner Kantonsrat trifft sich zur Budgetdebatte – Fanaj und Wyss wenden sich an die Bevölkerung Die 120 Luzerner Kantonsvertreter befassen sich am Montag in der Messe Luzern vor allem mit Finanzgeschäften. Und die Kantonsratspräsidentin sowie der Regierungspräsident äussern sich zu den Coronamassnahmen.

Die Luzerner Regierung rechnet für 2021 mit einem Defizit von rund 50 Millionen Franken, dies bei einem Aufwand von 3,8 Milliarden Franken. Auch für die nächsten Jahre sind ähnlich hohe Fehlbeträge vorgesehen. Am Montag wird das Kantonsparlament darüber befinden. Ebenfalls auf der Traktandenliste steht die Gründung einer AG für den Campus Horw. Die Regierung plant Investitionen von 365 Millionen Franken, um auf dem Gelände auch der Pädagogischen Hochschule Platz bieten zu können.

Der Luzerner Kantonsrat debattiert in der Messer Luzern. Bild: Printscreen

Zu Beginn der Session ruft Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj die Bevölkerung auf, die Coronamassnahmen einzuhalten. Auch Regierungspräsident Reto Wyss wendet sich an die Bürgerinnen und Bürger. Die Situation sei sehr schwierig, man stehe vor einer Herkulesaufgabe. Die Regierung sei beunruhigt über die steigenden Fallzahlen, deshalb habe sie am Freitag verschärfte Massnahmen beschlossen. Es gelte, einen zweiten grossen Lockdown mit allen Mitteln zu verhindern. Wie Fanaj dankt auch Wyss allen Personen, die derzeit besonders gefordert seien.

Kantonsrat stützt Regierung bei dringlichen Vorstössen

Die ersten Entscheide trifft das Parlament darüber, über was es am Dienstag reden will. Eingereicht wurden elf dringliche Vorstösse. Fünf davon erachtet die Regierung für dringlich.

Der Kantonsrat beurteilt die Dringlichkeit der eingereichten Postulate und Anfragen gleich. Das Parlament diskutiert demnach am Dienstag etwa über das WEF auf dem Bürgenstock sowie über coronabedingte Mehrkosten in den Luzerner Spitälern und der Luzerner Psychiatrie, nicht aber über das Contact Tracing, die VBL-Zahlungen oder den Status der Region Sursee im neuen Richtplan.